V trochu netradičním čase, při středečním večeru, nastupovali jablonečtí fotbalisté na hřišti soupeře k utkání FORTUNA:LIGY proti Pardubicím. Zatímco hosté z Jablonce mohli jít do utkání v klidu, domácí potřebovali nutně vyhrát, aby si zachovali ligovou příslušnost. A to se jim podařilo. Hosty zdolali 2:0.

Pardubice - Jablonec | Foto: fkjablonec.cz

A podle situace v tabulce také do zápasu obě mužstva vstoupila. Od úvodního hvizdu byly Pardubice aktivnější a v osmé minutě udeřily poprvé. Načechraný centr Pikula našel u zadní tyče volného Sychru a ten lehkou tečí poslal míč do sítě a na ukazateli svítilo 1:0. Jablonecký gólman byl bez šance.

O tři minuty později ale mohlo být vyrovnáno, jenže Černák z dobré pozice pálil nad a početná skupina jabloneckých fanoušků jen zklamaně vydechla. To domácí fandové dostali možnost zakřičet si „góóól“ znovu ve 26. minutě, když balon odražený od břevna poslal hlavičkou Černý do sítě - 2:0! A s tímto stavem se šlo v poločase do šaten.

Do druhého poločasu nemohl ze zdravotních důvodů nastoupit domácí brankář Nita, nahradil ho Markovič. A ke střídání došlo i u hostů, když odešli Chramosta a Hübschmann. Hrál se rychlý fotbal nahoru - dolů, ale bez výraznějších šancí na obou stranách. První přišla až v 62. minutě, když Polidar z trestného kopu krásně trefil k tyči, domácí brankář Markovič ale vynikajícím zákrokem vyrazil míč mimo tyče.

Do konce utkání se pak již skore nezměnilo, i když pokus jabloneckého Polidara vypadal hodně nadějně, podobně jako střela domácího Helešice. Početná skupina jabloneckých fandů, odjet z Jablonce jich měly tři autobusy, se vracela domů. Pardubičtí si ziskem tří bodů zajistili účast v baráži.

Trenér Jablonce David Horejš: „Zápas se rozhodl v prvním poločase. Domácí do něho vstoupili líp, agresivně a samozřejmě jim pomohl i první vstřelený gól, který dali proto, že my jsme chybovali, neobsadili jsme hráče na zadní tyči. My jsme hráli ve stejné sestavě jako proti Brnu, nic jsme neměnili. Chtěli jsme vyhrát, hráli jsme naplno, gólovky jsme měli. Motivace byla jasná. Hráči hájili barvy Jablonce v dalším ligovém utkání. Nepřipustili jsme žádné spekulace. Ale Pardubice dnes byly důraznější, rychlejší, nám chyběl pohyb, i když jsme nějaké příležitosti v první půli taky měli. Mohli jsme dorovnat Čerňákem, ale ve finální třetině jsme nebyli, bohužel, přesní.

Ve druhém poločase jsme se výrazně zlepšili, zlepšili jsme pohyb, naše hra byla jiná. Měli jsme dvě jasné možnosti, které jsme ale nevyužili. Ten zápas se dneska rozhodoval ve finální třetině. Domácí byli přesnější, a proto vyhráli. My jsme si dneska za začátek první půle nezasloužili víc než to, jak ten zápas dopadl. My kvalitní mužstvo máme, ale v sezóně jsme přišli o klíčové hráče v tom nejdůležitějším momentě. Byla to pro nás těžká a složitá sezóna. Zkomplikovali jsme si ji podzimní částí, hlavně herní disciplínou, díky spoustě červených karet jsme se připravili o hodně bodů. Do jara jsme šli s velkým handicapem.

Jarní část jsme zvládli ale velice slušně. Pohybovali jsme se kolem sedmého místa. Předváděli jsme dobrý fotbal. Náskok jsme obrovsky stáhli. V posledním týdnu jsme ale přišli o to, abychom tu sezonu obrátili na tu dobrou stranu. V Budějovicích a Olomouci jsme ale dostali gól v poslední vteřině, takjsme spadli do poslední skupiny. Tam by Jablonec být neměl. Příčiny musíme najít a vyhodnotit. Jednou z příčin je určitě i to, že nám chyběli klíčoví hráči, protože nám vypadl Malinský a Houska hned na začátku soustředění a Kratochvíl a Krob hned po prvním kole. To byl obrovský problém A teď se potýkáme s tím, že je pryč Martinec a Jovovič.

Jarní sezónu jako úspěšnou určitě hodnotit nemůžeme. Dneska mě taky mrzí, že jsme nedali našim fanouškům možnost radovat se z vítězství. Přijely za námi tři autobusy. Byli skvělí, fandili výborně, za to jim patří náš velký dík. Dneska se vůbec hrát fotbal ve skvělé atmosféře. I domácí publikum bylo fajn. Moc bych si přál, aby to tak bylo na všech stadionech. Pardubice postavily pěkný, útulný stadion, na který chodí čtyři tisíce lidí, které svému týmu fandí. A to jim mohou některé kluby v lize závidět. A naši fanoušci k dobré atmosféře utkání dnes také přispěli. Škoda, že jsme jim neudělali radost lepším výsledkem. Teď nás čekají Teplice, uvidíme, jak se budou někteří hráči cítit zdravotně, nějaké změny v sestavě asi uděláme."

Domácí lodivod Radoslav Kováč byl po utkání plný pozitivních dojmů. „Jsme hlavně hrozně moc šťastní. Zvládli jsme první krok, a tím bylo dostat se do baráže. Dali jsme rychlý gól, pak jsme tam měli opět malinký výpadek, ale přišel druhý gól. Kluci to proti Jablonci odpracovali. Jsem za kluky strašně šťastný. Chci poděkovat i našim skvělým fanouškům, kteří nám k tomu cíli dopomohli. Čekají nás teď tři těžké zápasy, budou to ještě nervy,“ vzhlíží už k barážovým utkáním kouč Pardubic.

FK Pardubice : FK Jablonec 2 : 0 (2 : 0)

Branky: 8. Sychra (Pikul), 26. Černý

FK Pardubice: Nita (46. Markovič) – Icha, Vlček, Hranáč, Chlumecký – Darmovzal – Sychra (74. Tischler), Janošek, Hlavatý (46. Vacek), Pikul (74. Helešic) – Černý (C) (82. Krobot).

FK Jablonec: Hanuš – D. Štěpánek, Král, D. Souček – Šulc, Hübschman (C) (46. Kratochvíl), Považanec, Polidar, Černák (81. Patrák) – Chramosta (46. Surzyn), Sejk.