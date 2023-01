„Nemůžeme koukat na los a na to, s kým hrajeme. Víme, že hrajeme na Slavií a že Slavie je těžký soupeř, bude tam hodně lidí. Teď nás čekají venku tři těžké zápasy hned v úvodu, jedeme na Slavii, na Baník a na Spartu. Ale my musíme do každého zápasu jít s tím, že chceme uhrát body. Zbytečně jsme spoustu bodů ztratili, ztratili jsme poslední utkání doma proti Mladé Boleslavi. Ty body musíme někde nahrát. Proč by to nemohlo být právě na Slavii? Slavie bude velký favorit, ale věřím, že se na ni dobře připravíme. Jsme natolik kvalitní tým, abychom body ze Slavie přivezli,“ řekl trenér David Horejš na tiskové konferenci před zahájením sezóny.

Tomáš Hübschman také věří, že z duelu se Slavií odjede Jablonec jako vítěz. Už to několikrát ve své kariéře zažil. „Hrát se musí s každým. A je jedno, jestli je to první tým nebo poslední. Slavie je jeden z favoritů na titul. My se na utkání dobře připravíme. Proč bychom nemohli přehrát Slavii venku? Já jsem zažil, že jsme tam vyhráli několikrát. Jednoduché to nebude, ale, proč by se to nemohlo povést právě teď. Slavie si půjde od prvního kola za svým cílem. Ale v této soutěži žádné kolo nebude jednoduché pro žádného soupeře. Jednoduché zápasy už nejsou. A nejsou jednoduché ani přátelská utkání. V každém se o něco hraje, každý je důležitý. My jsme si v této přípravě zvedli sebevědomí. A po nevydařeném konci podzimu jsme v dobré kondici a i psychicky jsme dobře nastavení. Tak věřím, že můžeme vyhrát i na hřišti pražské Slavie.“

Jablonečtí měli ve Španělsku pro přípravu výborné podmínky. Odehráli tam i tři utkání. Se švýcarským FC Sion prohráli 0:1, s vedoucím týmem druhé maďarské ligy FC Diósgyör zvítězili 1:0 a se čtvrtým týmem maďarské ligy FC Puskás Akadémia také vybojovali výhru. Necelý týden před prvním mistrovským duelem se připravují v domácích podmínkách. „Pro jeden trénink jsme už měli dobře připravenou umělou trávu v Břízkách. Další jsme absolvovali v nové nafukovací hale na Střelnici. Ta hala je nadstandardní a znamená pro klub obrovský posun. S průběhem přípravy jsem spokojený. Na týmu je cítit velký posun. Herně je na tom úplně jinak, než tomu bylo v létě. Teď to musíme přenést do soutěže, vyhnout se chybám a zraněním a hlavně držet disciplínu,“ má jasno trenér David Horejš.