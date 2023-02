Jablonec přichystal novému ostravskému kouči Pavlu Hapalovi první domácí porážku pod jeho vedením. „Od začátku do konce byla naše dominance a držení míče. Ale měli jsme jen asi tři střely na bránu a byli naprosto neplodní. Naše převaha byla veliká, ale zlobila nás koncovka. Nějaké střely jsme tam měli, ale končily na tribuně, nebyli jsme prostře přesní. Dali jsme si vlastní gól a z brejku nás soupeř potrestal druhým gólem. Po kontaktním gólu už nebyl čas s tím něco udělat. Celé to je o té produktivitě, dnes to nevyšlo, ale nedělal bych z toho žádné závěry,“ konstatoval kouč Ostravy.

Ostrava padla pod nájezdy Jablonce. Hübschman překonal rekord

Druhé venkovní výhry a třech velmi cenných bodů si v Ostravě považoval trenér David Horejš. „Odehráli jsme hodně povedené utkání. Osm minut měl Baník nějaký tlak, ale nám dobře fungovala organizace hry. Hráli jsme z aktivního bloku a měli jsme i aktivitu směrem nahoru. Pomohla nám k tomu i úvodní branka, měli jsme i další šanci Chramostou. Poločas jsme dohrávali velmi dobře, pokračovali jsme v tom i po změně stran a z brejku přidali druhý gól. Musím své mužstvo celkově pochválit. Fungovala nám organizace hry, Baník jsme do ničeho vážnějšího nepustili, skoroval až po nádherné střele z dálky. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Věděli jsme, jak hrál Baník v Teplicích, chtěli jsme je proto napadat. Hübschman s Považancem odehráli skvělé utkání, tam byl klíč k úspěchu. Udrželi jsme míče a hru kontrolovali. Ale nechci dnes chválit jednotlivce, každý v týmu splnil svou roli,“ chválil jablonecký kouč a to nejen kapitána týmu Tomáše Hüsbchmana, který v Ostravě skoroval. „Stal se nejstarším střelcem celé ligy, nezbývá mi, než před ním smeknout. On si dá teď v autobuse dvě piva a zase bude čerstvej a připravenej na další zápas. On má fotbal prostě rád, Jablonec může být rád, že někoho takového má,“ uvedl na adresu kapitána trenér Horejš.