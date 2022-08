Domácí ale také nechtěli odejít s prázdnou, takže v závěru zápasu včetně prodloužení bojovali ze všech sil. Poslední minuty byly dramatické.Mladoboleslavský Darmovzal se Škodou se prodrali až před Hanuše. Ten ale stačil Škodovi zmenšit střelecký úhel a zachránil hostům nerozhodný stav!Kadlec dostal žlutou kartu za faul na Matějovského. Domácí měli ještě šanci rozhodnout z přímého kopu. Zahrával ho Karafiát. Ovšem Hanuš byl zase na správném místě ve správný čas a jeho technickou střelu přes zeď vytáhl nad břevno. Pak ještě následoval poslední pokutový kop, ale na výsledku už se nic nezměnilo. Fanoušci obou týmů viděli zajímavý zápas, který skončil dělbou bodů 2:2 (1:2). Remíza je zasloužená. Jablonečtí vedli od 5. minuty dorážkou Sejka po Šulcově střele. Další gól přidal ve 34. Jovovič a tak to pro tým trenéra Horejše to vypadalo nadějně. Za Boleslav skóroval v 21. minutě z penalty Matějovský. Naděje hostů na tři body zhatil v 78. Mareček.

Trenér Jablonce David Horejš odkoučoval svůj stý ligový zápas, jaké pocity měl v utkání s Mladou Boleslaví? „Hrálo se velice slušné ligové utkání, kterému jsme přispěli i my svým výkonem. Ten byl úplně jiný, než v domácím zápase s Bohemians a za to jsem nesmírně rád. Měli jsme velice dobrý vstup do zápasu, byli jsme aktivnější a z toho pramenil i úvodní gól. Po něm jsme se trochu zbytečně zatáhli, domácí si pomohli míči na Škodu. Po vyrovnání jsme zase začali hrát a šli znovu do vedení 1:2. Na hráče jsme apelovali, že nejdeme dál jen bránit, že chceme přidat třetí branku. Vstup do druhé půle nám vyšel, škoda jen, že jsme neproměnili tutovou šanci Sejkem. Nedali jsme to a domácí z následného tlaku vytěžili vyrovnávací branku. V závěru nás ještě podržel Hany (brankář Hanuš), takže asi je ta remíza dnes spravedlivá. Jsem dnes hlavně spokojený s výkonem, který jsme předvedli. Byly tam totiž věci, na kterých jsme dlouhodobě pracovali. Bod bereme, dá se na něm stavět. Minule nás porazil strach, ten tam dnes nebyl,“ zhodnotil remízový duel jablonecký lodivod.

Domácí trenér Pavel Hoftych se ani v druhém ligovém kole výhry svého týmu nedočkal. „Působili jsme hodně nervózně, možná jsme chtěli až moc doma vyhrát v druhém kole. Jablonec byl možná po neúspěchu z prvního kola o to víc motivovanější. Bohužel jsme museli dvakrát dotahovat a dvakrát se nám povedlo srovnat. Remíza nakonec asi odpovídá průběhu zápasu. Měli jsme strhující závěr, ale třetí gól se nám nepodařilo přidat. Střídání nám prospěly. Jablonec má velmi kvalitní mužstvo, jeho tým respektujeme. Vzhledem k tomu, že jsme dvakrát prohrávali bod bereme,“ řekl bezprostředně po zápase na tiskové konferenci kouč domácí Mladé Boleslavi.

Ml. Boleslav –Jablonec 2:2

Karty: 62. Matějovský (MBL) – 20. Surzyn (JAB), 45+2. Houska (JAB), 71. Kratochvíl (JAB), 90+3. V. Kadlec (JAB)



FK Mladá Boleslav: Polaček – D. Mareček (82. Darmovzal), D. Šimek, Suchý, Karafiát – Pech (46. Fulnek), Dancák (63. Donát), Mašek (46. Skalák), Ladra (70. Stránský) – Matějovský (C) – Mil. Škoda.

Náhradníci: Šeda – Látal.

Trenér: Pavel Hoftych



FK Jablonec: Hanuš – Surzyn, Hübschman (C), Heidenreich, Polidar – Považanec – Šulc, Kratochvíl, Houska (90+1. V. Kadlec), Jovović (69. Pleštil) – Sejk (86. Chramosta).

Náhradníci: Richter – Štěpánek, Ikaunieks, Krob, Černák.

Trenér: David Horejš



Rozhodčí: Batík – Kříž, Antoníček