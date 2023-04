Bod za remízu 1:1 kouč Jablonce David Horejš bral. Jak hodnotil dohrávaný ligový zápas se Slováckem a co řekl na adresu nejstaršího ligového kanonýra nejvyšší soutěže Tomáše Hübschmana? Trenér soupeře se z bodu zvenku radoval.

Jablonec - Slovácko, remiza | Foto: fkjablonec.cz

Hostující lodivod Martin Svědík přijal konečnou remízu s následujícími slovy. „Začátek zápasu byl hektický z obou stran. Prostory tam byly hodně otevřené. Změnili jsme pak rozestavení, museli jsme víc zavřít střed hřiště. Poté jsme už získávali více půdu pod nohama. Hráli jsme dobře, dali jsme branku a byly tam i další šance. Ale opět nám nevyšel vstup do druhého poločasu. Zbytečně jsme se nechali zatlačit. Gól začal autovým vhazováním, pozdě jsme tam přistoupili. Byl to velmi chytrý gól, takový kulečníkový úder. Tomášovi Hübschmanovi to přeju, jen kdyby se trefil do sítě někoho jiného. Ale klobouk dolů před ním a hráči jako je on,“ vysekl poklonu Hübschmanovi Svědík a pokračoval. „Vstupy do poločasů nemáme dobré. Chvíli jsme se z toho vzpamatovávali, byli jsme pak ale lepší. Třeba Daníček hlavou netrefil prázdnou branku. Škoda, že jsme to nedokázali proměnit ve vítězný gól. Jsem ale rád, že už jsme zase projevili emoce, viděl jsem kompaktnost a týmovost. Je to nakonec plusový bod z venku. Minulou sezonu bychom takový zápas asi zvládli vítězně, teď se nám to bohužel nedaří,“ konstatoval kouč Slovácka.

Jablonecký trenér David Horejš bod se Slováckem nakonec bral. „Stál proti nám hodně kvalitní soupeř. Hrálo se velice služné utkání. Dobře jsem do toho vstoupili, hlavně přes pravou stranu, ale v poslední třetině hřiště jsme byli velmi příliš zbrklí. Soupeř nás dostával pak pod tlak, nevyřešili jsme tam dobře situaci před gólem, špatně jsme reagovali a měli špatně nabrané hráče. Druhý poločas nám pomohl vyrovnávací gól Tomáše Hübschmana, pak jsme tam měli nějaké další možnosti. Zápas byl otevřený dál na obě dvě strany. Na konci nás ale fantasticky podržel Hany (brankář Hanuš), dneska ten bod musíme brát, má svoji cenu,“ řekl jablonecký trenér.

Hübschman pojistil alespoň bod. Polidar mířil těsně nad břevno

Vyrovnání obstaral matador v jabloneckém dresu kapitán Tomáš Hübschman. „Jsem za něj samozřejmě strašně rád. V Ostravě mu to neuznali, v dalším zápase zase nedal penaltu. Dneska byl ale famózní, držel prostory a díky němu se zvedla i naše hra. Přeje mu to celý Jablonec a celý klub. Odvádí tu fantastickou práci. Jsem rád že se mu to konečně povedlo. On, Pepa Jindříšek, Mára Matějovský, ti kluci mají i v tomto věku kvalitu. A já nekoukám na věk, platnost pro tým takový hráči mají. Tomáš musí mít chuť a já vidím, že on jí má, má fotbal rád, nevynechá jediný trénink. Nemá žádné úlevy. Jsem rád, že ho tu máme. Mladí vedle něj rostou,“ cení si svého kapitána a dnes už nejstaršího střelce soutěže trenér Jablonce.

Tým ze Střelnice je aktuálně sedmý a na první šestku ztrácí tři body. „Před měsícem jsem tu seděl a házeli už na mě skoro věnce do hrobu. Jsem rád, že jsme se zvedli herně. Klukům opakuji ať neřeší, jestli jsme tři body od šestky nebo někde jinde. Je tam ještě strašně moc bodů a zápasů. Uvidíme, kam nás to zavane. Jsem rád, že jsme se tabulkou posunuli vzhůru. Naším největším limitem jsou zranění, která nás brzdí. Malínský, Kratochvíl, Houska, Krob. Chybí nám pak víc variant. Teď nám vypadl Jovovič pro zápas v Plzni, hrát nebude moci ani Šulc kvůli hostování,“ vzhlíží už k sobotnímu klání na Viktorii kouč Horejš.