Lídr tabulky měl režii zápasu ve své moci, dění na trávníku připomínalo hru kočky s hostující myší. Slavia porazila Jablonec jednoznačně a zaslouženě 3:0.

„Vstoupili jsme do utkání slušně, ale Slavie byla po většinu zápasu lepší a dostávala nás pod tlak. Trestala naše školácké chyby a do zápasu nás nepustila ani ve druhém poločase, kdy jsme se chtěi ještě o něco pokusit. Škoda našeho břevna. Náš výkon v zápase prvního s druhým nebyl dobrý. Musíme si to rozebrat, dát hráče po zdravotní stránce dohromady. Tři jsme museli kvůli zranění a potížím střídat. Doufám, že se na nich dnešní porážka nepodepíše, protože nás čekají další důležité zápasy,“ hodnotil utkání jablonecký trenér Petr Rada.

„Dneska jsme celkově hráli dobře, tým musím pochválit. Byli jsme kvalitní a až na nějaké detaily i přesní. Jablonec hrál aktivně, dostupoval nás a na kvalitním terénu to byl zápas nahoru dolu. I soupeř vypadal dobře a ještě v 93. minutě měl šanci,“ řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Po 17. kole FORTUNA:LIGY má Slavia po sérii osmi výher v řadě na čele pořadí dvanáctibodový náskok a už po polovině sezony nezadržitelně míří za mistrovským titulem. Jablonecká parta se díky překvapivé domácí porážce pražské Sparty doma v malém derby s Bohemians (0:1) udržela na druhé příčce.

Branky obstarali v prvním poločase Sima a Kuchta, ve druhém si vlastní gól dal Martinec. Slavia doma 42 zápasů v řadě neprohrála, Jablonec trefil břevno, šanci v nastaveném čase Pleštil nevyužil.

„Jablonec má formu, hraje dobře, ale ten rozdíl obou týmů byl dnes propastný,“ dodal Antonín Rosa, bývalý stoper Teplic a nyní televizní expert.