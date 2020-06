Jablonecký stratég musel před utkáním udělat několik změn v sestavě, protože kvůli dohodě o hostování hráčů nemohli hrát Sýkora, Matoušek a Jugas.

Kvůli vyloučení v předchozí partii nenastoupil ani stoper Plechatý. K tomu všemu ještě chyběl Tomáš Hübschman.

Jak byste zhodnotil prohraný zápas se Slavií?

Skóre zápasu 5:0 asi hovoří za všechno. Náš výkon nebyl moc kvalitní. Nechci říct, že tam od nás nebyly nějaké věci na slušné úrovni, ale bylo tam více špatných věcí. Začátek jsme ještě jakž takž zvládli, ale po zbytečné penaltě jsme se dostali do nevýhody, což domácí nakoplo. Po naší další chybě jsme dostali druhou branku, kdy jsme nechali na jejich pravé straně úplně volný prostor. Slavia vedla 2:0, ale duel by byl zamotanější, kdybychom za stavu 1:0 využili velkou šanci Chramostou.

A co druhý poločas?

Pak už jsme tahali za kratší konec, Slavia hrála dobře, kombinovala. My jsme úplně propadávali v nákopech od Stanciua, pro nás byly nebezpečné i náběhy od Standy Tecla. Z toho vznikala převaha Slavie, kdy se Standa dostával za naši obranu. Vyústilo z toho skóre 5:0, což je špatný výsledek. Musíme se z toho oklepat. Další zápas hrajeme v úterý, takže se na něj musíme připravit.

Byla v této sestavě vůbec šance něco na Slavii uhrát?

Nastupujete za stavu 0:0, takže samozřejmě nějaká šance byla. Nesehranost v některých fázích, hlavně u stoperů, byla znát a z toho Slavia těžila. Měla z toho dvě desítky, z kterých jsme byli potrestáni. Na druhou stranu hráli hráči, kteří jsou v našem kádru už dlouhodobě. Někteří hrají častěji, někteří méně často. I přesto jsme ale v takové sestavě pět gólů neměli dostat.

Jak moc chyběl ve středu hřiště Tomáš Hübschman?

Chyběl nejenom Tomáš, ale jeho přítomnost je pro nás hodně důležitá. Navazují na něj i ostatní hráči jako například Považanec. Umí hru ukočírovat. My jsme tam vůbec nekomunikovali, neupozorňovali se, což mě mrzí a to byl náš největší problém. Hráči byli jako mumie, nezajistili se, nepomohli si povzbuzováním.

Myslíte, že se vývoj zápasu mohl zlomit, kdyby svou šanci Chramosta proměnil?

Ano, mohl být stav 1:1, šance to byla velká, ale Slavia v tom zápase dominovala. Pokud hrajete na Slavii a nevyužijete takovou velkou možnost, tak jste pak za to potrestáni.

Jak moc těžké bude se oklepat z této vysoké porážky před derby s Libercem?

Do dalšího utkání je krátká doba, protože hrajeme už v úterý. Liberec vyhrál a je na koni. Musíme se na to připravit. Jedná se o derby. Porážky k fotbalu patří, my dostali větší příděl, ale musíme se z toho oklepat. Příště hrajeme s Libercem, připravíme se na to a budeme chtít zvítězit.