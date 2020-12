Dvojici vyrovnaných gólmanů má jablonecký prvoligový fotbalový klub.

Jak se člověk stane brankářem a o fotbalovém životě vůbec , o tom hovořili Vlastimil Hrubý a Jan Hanuš.

Jak se člověk stane brankářem, jaká byla vaše cesta do svatyně FK Jablonec?



„Různě, třeba, když se mu nechce moc běhat, tak jde do branky. Nebo, když je vysoký, tak ho tam dají. Já jsem se zamiloval do jednoho brankářského skoku, který jsem viděl v televizi. Říkal jsem si: „Takhle bych chtěl taky chytat. To bylo v osmi letech,“ řekl Jan Hanuš a Vlastimil Hrubý ho doplnil: „Souhlasím s tím, že když se nechce běhat, zaleze se do brány. Tak jsem to měl i já. Ale navíc táta byl taky brankář. Když jsem pak začínal v sedmi letech, tak ten post nebyl obsazený a trenéři ukázali na mne, protože jsem asi měl nějaké ty předpoklady. No a začal jsem pod křídly táty trénovat. Bavilo mně to a zůstal jsem u toho.“



Oba gólmani přišli do Jablonce z Moravy. A tak následovala otázka, jak se jim v tomto kraji líbí. Vlastimil Hrubý přišel ze Znojma. „Pocházím z jižní Moravy, tam není žádný kopec, tady, když jsme sem přišli, to byla pro nás příjemná změna. Samozřejmě, zima je tady trošku horší než na jižní Moravě, ale nám se příroda, kopce okolo a v zimě sníh líbí. Samozřejmě vše má své plusy nebo minusy, ale tak je to v každém kraji.“

Jeho kolega, který přišel z Jihlavy pokračoval: „Tak to my jsme z té Jihlavy na zimu trošku zvyklí, ale je tu fajn, líbí se nám tu. Bydlíme v Liberci na hezkým a klidným místě a to prostředí okolo, hory, to vše je moc hezký. Líbí se nám tady.“



TRENÉR A SPOLUHRÁČ

Trenérem brankářů byla v Jablonci jeho bývalá opora mezi třemi tyčemi Michal Špit. Toho Vlastimil Hrubý zažil ještě i jako spoluhráče. Špit ale v létě na tomto postu skončil a odešel do Sparty. A tak nechyběla otázka, jak se se svým trenérem rozloučili. „ No, byla jedna taková akce, ale o té raději nemluvit…“ a následoval mohutný smích Zřejmě se tato rozlučková akce hodně povedla.



NOVÉHO KOUČE CHVÁLÍ

Jak ale řekli, o změně něco tušili již předem a byli se Špitem v kontaktu i po jeho odchodu, který se udál docela rychle. A směrem k novému trenérovi brankářů Liboru Macháčkovi měli vypovídající „Dobrý!“



CHYTAT MŮŽE JEDEN

U brankářů v jednom týmu je ale i situace trochu komplikovanější než u hráčů v poli. Chytat může jenom jeden, ani střídání nepřichází tolik v úvahu.

Jak tuto situaci oba vnímají? Vlastimil Hrubý: „Jsme kamarádi , určitě si přejem všechno nejlepší. Konkurence a snaha se posouvat je v pořádku. Samozřejmě pracujeme tak, abychom byli lepší, než ten druhý. Tak to má být. Každý se snaží dělat svoji práci, typologicky jsme každý jiný a za mně je to zdravá konkurence. Spíš jde o to, aby to vše bylo ku prospěchu týmu.

„Jeho kolega s tímto názorem souhlasil a dodal: „Já už když jsem do Jablonce přicházel, tak jsem říkal, že nám oběma může být taková konkurence ku prospěchu.



DÁL DIKTOVAL COVID

Do života klubu pak zasáhla situace s covidem. Přišel první odložený zápas a s ním stopka fotbalu na všech úrovních. Teď už se ale situace o něco málo zlepšila. Do Vánoc mají jablonečtí fotbalisté před s sebou několik utkání v rychlém sledu a jen s krátkými pauzami. Musí dodržovat nařízení vlády. To se týká například opatření při ubytování a cestování. K soupeři musí odjet už den předem.

Jak takovou situaci vnímají hráči? Nevadí jim třeba, že musí bydlet po jednom?

„ Asi to není problém, stejně kdo chtěl, byl na pokoji sám a když jsme chtěli pokecat, tak jsme se někde sešli. Někdo to má raději, když je na pokoji sám,“ řekl Vlasta Hrubý.

A Jan Hanuš se připojil: „Já jsem býval na pokoji s Chromem (Chramostou) a ten chodil často hrát někam karty, takže jsem byl vlastně taky sám.



ČEKÁ JE ŠŇŮRA ZÁPASŮ

V předvánočním čase sehraje klub několik zápasů. Jak ten řetěz utkání oba vidí?

„Vždycky je lepší hrát než trénovat. Myslím, že trénování jsme měli tento rok víc než dost, a tak si teď alespoň užijeme zápasů,“ shodli se oba gólmani.

„.Stejně jako každý, i oba brankáři měli ve svém profesním životě nějaké idoly a vzory. Jaké? Hanuš : „Jak jsem mluvil na začátku o té televizi,, tak to byl Fabien Barthez,, dál potom Oliver Khan a Gigi Buffon.“

Velký fanda Manchesteru United Hrubý pak sáhl po gólmanech tohoto celku. „ Pro mne to byli Peter Schmeichel a Edvin van Der Saar. A dnes spíš pozoruji ty ostatní gólmany, co kdo má a nemá. Když jsem začínal, tak to totiž byl jen brankář, jenže dnes to již je spíš libero. A když neumí hrát obstojně nohama, tak je to problém. Zaměření od té mládeže je dnes úplně někde jinde. A už se dbá na to,aby gólmani uměli i nohama.“



KDO DOSTANE ŠANCI?

Na oba brankáře čeká série důležitých duelů. Kdo bude v brance a kdo mu bude krýt záda o tom rozhodne trenér Petr Rada. Fanoušci FK přejí oběma, ať jim jde forma nahoru, ve statistikách ať jim přibývají zápasy s nulou a tím pádem se celému týmu bude navyšovat součet bodů a bude tabulkou stoupat stále výš.



HRAJÍ V ÚTERÝ A V SOBOTU

Už 8. prosince sehraje Jablonec odložené utkání s Bohemians. Začátek je stanovený na 17 hodinu. Bohemians zatím obývá třinácté místo v tabulce FORTUNA LIGY.

A v sobotu 12. prosince přivítají Jablonečtí opět na Střelnici soupeře z Plzně. Začátek zápasu bude v 18,30 hodin. A situace se zatím nemění. Fanoušci nemají na stadion přístup.

Plzeň je na čtvrtém místě tabulky se sedmnácti body. A Jablonec hned na další příčce, páté. A na kontě má o jeden bod méně, šestnáct.



DÉŠŤ ANI SNÍH NEVADÍ

