Jak zhodnotil přípravu kapitán Tomáš Hübschman a co on si pro tým do nadcházejících mistrovských utkání přeje?

Za hráče můžu říct, že první týden přípravy jsme se trochu rozkoukávali, poznávali a polykali tréninkové dávky větší, než které budou asi v tréninku před ligovými zápasy. První utkání bylo seznamovací, objevovaly se chyby, které nás provázely loňskou sezónou skoro celou. V druhém utkání, i když jsme ho nezvládli výsledkově, už bylo daleko méně chyb a naopak lepší prvky. Ve dvou utkáních v Itálii jsme se potkali se soupeři, kteří mají lepší kvalitu než my. Ukázala nám, na čem zapracovat jak dopředu, tak hlavně dozadu. Rezervy máme. Je lepší uvědomit si je v přípravě, uvědomit si, že musíme zapracovat na kompaktnosti a spolupráci, než to pak poznávat až v lize. To byl pro nás určitě dobrý poznatek z přípravy. Důležité bylo, že jsme se, podle mne, v přípravě každým dnem zlepšovaly a projevovaly se věci, o které bychom se chtěli v sezóně opřít. A odstartovat to chceme hned v neděli s Bohemkou.

Zažil jste už někdy v přípravě, že jste všechny zápasy prohráli?

Mám špatnou paměť, neúspěšné zápasy rychle házím za hlavu. Ale asi tak tři roky zpátky jsme také měli přípravu, ve které nebyly výsledky takové, jaké jsme chtěli. Ale v lize jsme pak skončili třetí. Pořád je to jen příprava. Musíme věřit tomu, co děláme, že jdeme správnou cestou, hned chytnou začátek a snažit se s Bohemkou bodovat naplno.

Jak vidíte umístění v tabulce?

Myslím, že bychom se mohli pohybovat v první šestce.



Jak se změnil herní styl pod novým trenérem?

S každým novým trenérem přijde něco nového, nějaká změna. Tentokrát to byla velká změna. A možná i proto nám na začátku trvalo, než jsme jsme se srovnali. Výsledkově to nebylo podle našich představ. Ale my jsme o dost změnili herní styl. Může někdo říkat, že fotbal je pořád stejný, jedenáct na jedenáct. Každý tým se ale snaží soupeře přechytračit a něčím ho zaskočit. Proto byl náš začátek náročný. Musíme nové věci vstřebat, věřit jim a hlavně je pak ukázat na hřišti. Aby to pak nesklouzlo do alibismu: hrát to chceme, ale na hřišti to vidět není. Nových, dobrých situací dopředu i dozadu bylo v přípravných zápasech dost. Soupeři ukazovali svoji kvalitu tam, kde my jsme udělali chybu. Dovedli ji využít a zakončit.

Sledovali jste zápasy na videu a rozebírali je?

Video dnes už k fotbalu patří. Podle mě je lepší koukat na kratší videa, na důležité pasáže tréninků nebo zápasů. Chyby jsou vidět mnohem víc, než když se o nich jen bavíme. Z videa je to lépe vidět a hráč může hned v dalším utkání nebo tréninku reagovat jinak. Každý trenér má svoje věci, kterým věří a které využívá. Nelze je rozdělit na dobré a špatné. Chceme navázat na výsledky a výkony, které jsme v předchozích letech měli, ať už to bylo dvakrát třetí místo, dvakrát čtvrté místo, dostali jsme se dvakrát do Poháru, jednou do Konferenční ligy, jednou do Evropské. Chceme, aby fanoušci chodili na Střelnicí s radostí, s tím, že se tady hraje dobrý fotbal. A to ne vždy bylo. Naším cílem je, aby se na náš fotbal dalo koukat a výsledek byl pro nás pozitivní.

Do týmu se vrací Jovovič. Je v něčem jiný než býval?

Je o kousek starší a trochu se sklidnil. Už to není úplně vyblázněný kluk, který do Jablonce kdysi přišel. Má ženu, malou dcerku, i to ho zklidnilo. Fotbalově nic neztratil. Je to stále dravý křídelník, takže doufám, že mu to vydrží a že nám pomůže, zapojí se do koncovky a přidá víc gólů. Bude pro nás rozdílový hráč, dokáže jeden na jednoho a zlomit zápas na naši stranu.

Končili jste doma sezónu s Bohemkou a teď s ní začínáte. Budete myslet na to, jak probíhal poslední zápas?

Na neúspěšné zápasy nemyslím. Zaplať pán Bůh, že se nám to nakonec podařilo ve Zlíně udržet. Ale to už je minulá sezóna. Nebudu se ohlížet za tím posledním zápasem s Bohemkou. Chceme dobře odstartovat a to je nejdůležitější. Je jedno, jaký soupeř by přijel. Máme to tak nastavené každou sezónu. Loni se nám to doma povedlo s Baníkem, ale pak už se nedařilo, měli jsme jen tři výhry. To bylo špatně. Doufám, že to teď bude jiné a že budeme doma pro každého soupeře nepříjemným týmem a budeme na domácím hřišti sbírat body.

Jak dlouho jste rozmýšlel, jestli už skončit nebo ne?

Dlouho jsem se nerozmýšlel. Důležité pro mne je, abych cítil důvěru trenéra, vedení klubu a abych byl zdravý, abych sám v sobě cítil, že ještě můžu něco mužstvu dát. To všechno se seběhlo dohromady a s klubem jsme se dohodli na mém pokračování.