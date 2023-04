Remíza v dalším kole FORTUNA:LIGY na jablonecké Střelnici nikomu velkou radost neudělala. Je ale naprosto zasloužená. Diváci sledovali vyrovnaný duel. Jablonec do druhé půle zásluhou Kalabiškova gólu vstupoval s mankem, které hned zkraje poločasu smazal pěknou střelou Hübschman a zajistil tak jabloneckým barvám remizu 1:1.

Jablonec - Slovácko | Foto: fkjablonec.cz

Týmy si nemají po této dohrávce co vyčítat. Po vítězství nad Pardubicemi se odhodlal kouč Horejš k jediné změně v základní jedenáctce, Patráka v ní nahradil černohorský reprezentant Jovović. Hosté se v sestavě představili s dvojicí exjabloneckých hráčů Mihálik a Trávník.

Původně odložený zápas pro sněhovou kalamitu doprovázely také v náhradní termín sněhové přeháňky. Hned v úvodu Jovović vymyslel přihrávku na nabíhajícího Chramostu, jeho střele ale scházela větší razance. Ze střední vzdálenosti minul hostující branku zhruba o metr ještě záložník Polidar. V 11. minutě roztleskal Střelnici parádní střelou z voleje kapitán Hübschman a rozduněl břevno Nguyenovy branky!

Hosté se poprvé připomněli po sedmnácti minutách hry, to netakticky přišel u autové čáry o míč Šulc a následnou střelu exjabloneckého Mihálika musel u tyče vyrážet na roh brankář Hanuš. Po dvaceti minutách hry zvonila branková konstrukce také na opačné straně hřiště, po standardní situaci Havlíka hlavičkoval do tyče hostující Šašinka!

Horejš: Už na mne házeli do hrobu věnce. Brzdí nás zranění hráči

Před půlhodinou hry muselo Slovácko nuceně střídat zraněného Doskiho, na pažit se tak dostal Kalabiška a hosté začali zlobit. Hostující kouč si mohl gratulovat, protože střídání se mu vydařilo. Ve 37. minutě Reinberk zacentroval do jabloneckého vápna, míč propadl právě k trestuhodně volnému Kalabiškovi a ten přesnou střelou k tyči poslal hosty do vedení 0:1. V závěru poločasu houstlo sněžení, hosté byli v tlaku a mohli přidat i druhý gól. Situace byla podobná jako při první brance Slovácka, tentokrát ale střídající Kalabiška z podobné pozice trefil jen vzdálenější tyč jablonecké branky a branka by stejně neplatila pro pískaný faul na stopera Krále.

Hned dvě minuty po změně ale Střelnice explodovala, kapitán Tomáš Hübschman dostal míč před vápnem proti noze a utaženou střelou vyrovnal na 1:1! Na třetí pokus už nikdo jabloneckému matadorovi označení nejstarší střelec soutěže vzít nemohl.

V 70. minutě poslal Jovović z levé strany do vápna ukázkový centr, rybičkou na něj skákal Šulc, ale hostující obránci těsně před jabloneckým záložníkem stačili odehrát na roh!

Dvanáct minut před koncem měl Jablonec příležitost po brejkové situaci, Chramosta vysunul Polidara, tomu se nabízeli hned dva hráči k zakončení, jenže Polidar se rozhodl zakončit sám a pálil bohužel těsně nad břevno!

Dvě minuty před koncem si rozhodčí Starý vymyslel před naším vápnem standardní situaci, Reinberk kopl míč skvěle přes zeď, v naší brance ale vytáhl fantastický zákrok brankář Hanuš, který neskutečným zákrokem s pomocí břevna dokázal udržet míč před brankovou čárou!

V dohrávaném utkání si nakonec oba týmy body rozdělily po remíze 1:1.

Jablonec - Slovácko 1:1 (0:1)

Branky: 47. Hübschman (Šulc) – 37. KalabiškaKarty: 64. Král (JAB), 67. Jovović (JAB)

Držení míče: 47 % : 53 %.

Střely na branku: 3:3. Střely mimo: 4:1. Rohy: 5:6. Ofsajdy: 1:1. Fauly: 15:11.

FK Jablonec: Hanuš – D. Souček, Král, Martinec, Polidar – Šulc, Považanec, Hübschman (C), Jovović (86. Ikaunieks) – Sejk, Chramosta (90+3. Patrák).

Náhradníci: Surovčík – Štěpánek, Heidenreich, Konda, Akpudje, Surzyn, Černák.

1.FC Slovácko: Nguyen – Reinberk, Hofmann, M. Kadlec (C) – Siňavskij, Daníček, Havlík, Doski (28. Kalabiška) – Šašinka (76. Vecheta), Trávník – Mihálik (76. P. Juroška).

Náhradníci: Borek – Šimko, Brandner, Kim, Petržela, Kudela.



Rozhodčí: Starý – Machač, Váňa.



Diváci: 1 620