Nejhorší zážitky ze vzájemných derby Jablonce a Liberce si ikona FK Jablonec Tomáš Hübschman nepamatuje a ani nechce. „Ty házím za hlavu. A ty nejlepší? Vzpomínám na derby, které jsme vyhráli v Liberci, když dával Martin Doležal gól. To byl asi druhý zápas, ve kterém jsme my byli úspěšní v Liberci,“ říká.

Tomáš Hübschman | Foto: fkjablonec.cz

Spolu s týmem se v těchto dnech Tomáš Hübschman připravuje na jubilejní 60. Podještědské derby, které se hraje na jablonecké Střelnici v sobotu 15. dubna od 16 hodin. Na kontě jich má už přes dvacet.

Jak vidíte bilanci derby?

Nejsme úplně negativní ve výsledcích vzájemných derby. Doma máme bilanci lepší. Doufám, že to potvrdíme. A je úplně jedno, kdo z nás dá gól. My se budeme snažit udělat dobrou atmosféru a doufám, že nám budou diváci fandit. Samozřejmě, že si každý přeje, aby vyhrál jeho tým. Budeme bojovat, aby body zůstaly u nás. A Liberec nám to bude chtít znepříjemnit.

Jak si užíváte získaného titulu nejstarší střelec?

Nevím zrovna, jestli je to pro mne dobrá vizitka. Je to možná spíš ostuda být v něčem nejstarší. Ale třeba to někdy docením.

Jak se cítíte po duelu s Plzní?

Fyzicky dobře. Dlouho jsem nehrál neděle, středa, sobota. Zklamání bylo po Slovácku, měli jsme navíc než na remízu. V Plzni jsme se dokázali do zápasu vrátit a uhrát aspoň remízu a bod. Porážka byla pro nás špatně. Z toho jsem nebyl spokojený.

Pepa Jindříšek, nejstarší střelec samostatné české ligy, maká taky. Co vy na to?

Dokážu se vžít do jeho pocitů po zápase i po trojzápase, který absolvoval. Je to úžasný. Je starší o několik měsíců, já jsem v září, on je v únoru, stejný ročník. Vím, že to on i jiní starší hráči nemají jednoduché a vím, jak se z toho nějaký čas člověk sbírá.

Přejete mu, aby převzal on žezlo nejstaršího střelce?

Vůbec mi to nebude vadit. To může nastat kdykoliv.

Co vás to stálo do kabiny?

Vzhledem k tomu, že jsem pokladník, tak si to dokážu ošetřit. Zatím na to nebylo ještě moc času. Něco určitě přijde. Hráli jsme ve středu, kdy jsem dal gól a pak hned v sobotu. Spíš to přijde až po sezóně nebo v týdnu, kdy času bude už víc.

Chtěl byste překonat i úplně nejstaršího střelce Bicana?

Nelákalo mě překonat ani Pavla Zavadila, prostě se to stalo. Budu hrát do té doby, dokud mě to bude bavit, budu mít výkonnost a budu zdravý. Jestli to bude poslední ročník nebo další ročníky, to se uvidí. Nekoukám na takové mety, to není můj styl.

První Podještědské derby jste zažil před dvaadvaceti roky a dvěma měsíci. Vzpomínáte si ještě na něj?

Asi ne. Byly to moje první krůčky v lize. A je to už dávno.

Můžete se stát jabloneckým hráčem, který zažil nejvíc Podještědských derby, co to pro vás znamená?

Zatím to neřeším. Nejsem na statistiky. Pro někoho je to důležité, ale pro mne jsou důležitější body pro tým, týmové výsledky a vítězství. To, že budu někde napsaný, jako hráč, který odehrál nejvíc derby, asi týmu a klubu moc nepomůže.

Překvapilo vás, že Liberec měl na jaře šňůru zápasů bez vítězství?Neměl jsem moc možností vidět jeho utkání. Liberec mě se Spartou překvapil. Dlouhou dobu byl vyrovnaným soupeřem. Viděl jsem ligové utkání se Slávií, těžším soupeřem. Makal a určitě nebyl špatný. Nepovedl se mu zápas s Bohemkou a Boleslaví. Poznamenal je odchod několika hráčů a zranění několika klíčových hráčů. To možná znamenalo pokles výsledků. Ale Liberec má kvalitu a nebude to nic jednoduchého.

Pro vás je toto derby hodně důležité, půjde o hodně…

Týmy kolem nás v tabulce jsou s minimálním rozdílem. Jeden zápas nic neřeší. Musíme v základní části nasbírat co nejvíc bodů. Uvidíme, na co to bude stačit. Když vyhrajeme, tak se sice odpoutáme, ale nebudeme vědět, jak budou vypadat výsledky kolem. Nebudou to lehké zápasy pro žádný tým, kromě první čtyřky.

Sledujete, kdo proti vám v sobotu za Liberec nastoupí?

Liberec má kvalitní střed, hráči se prezentují poctivým, běhavým fotbalem, umí do toho dát i techniku, snaží se hrát konstruktivně. Pro nás to nebude nic jednoduchého, ale myslím si, že i nás ve středu bude víc a budeme si muset vyhovět a pomoct si. A musíme věřit tomu, že jejich střed dokážeme přehrát.

Myslíte, že rozhodne domácí prostředí nebo favorit?

Prostředí rozhodnout může. Je určitě příjemnější hrát doma. Ale to platí v každém utkání. Derby nemá favorita. A když už je, tak to je spíš nevýhoda. Tým je pak pod větším tlakem. Vzhledem k malému rozdílu bodů v tabulce budou chtít oba týmy vyhrát. Důležitou roli bude mít každý bod.

Hodinu po vás se hraje taky derby Sparta – Slavie. Komu budete fandit je jasné. Tipnete si výsledek?

Komu budu fandit je jasné. Favorit v tomto derby není vůbec žádný, i když se teď Sparta prezentuje jako v trochu lepším rozpoložení. To může klamat. Nesmí ale vůbec nic podcenit. Slavie má obrovskou kvalitu, kterou v minulosti potvrdila. Nikde není napsané, že se „neprobudí“ právě v tomto derby. Bude záležet na aktuálních momentech a maličkostech, které mohou zápas ovlivnit na jednu nebo druhou stranu.