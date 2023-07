Do začátku FORTUNA:LIGY zbývá už jen několik dnů. Přípravy týmů jedou na maximum. Kapitán Jablonce Tomáš Hübschman je s tou jejich spokojený. Některé zápasy vyšly lépe, některé naopak. Ale až soutěž ukáže, jak se Jablonečtí, pod vedením nového kouče, připravili. První kolo hrají už v neděli 24. července v Mladé Boleslavi.

Tomáš Hübschman | Foto: fkjablonec.cz



Máte obavy, jestli vyjde nadcházející sezóna tak, jak se očekává a jak si to fanoušci a vedení klubu přejí?

Nemá cenu být z něčeho smutný, zatím se nic neděje. Doufám, že odstartujeme mnohem lépe, než dva minulé ročníky a že se konečně vrátíme tam, kde bychom chtěli být a nebudeme trnout až do konce a zachraňovat sezónu v posledních dvou kolech, jako tomu bylo uplynulé dvě sezóny.

Jak hodnotíte přípravu?

Jsem s přípravou spokojený. Z mého pohledu, jako hráče, byla pozitivní. Některé zápasy nám vyšly lépe, některé naopak, ale celkově to bylo lepší než minulé dva roky. Ale až soutěž ukáže, jak jsme se připravili. Co trenér chtěl, to jsme v přípravě zvládli. Nevím o žádném problému.

Jak se po ní cítíte vy? Měl jste od trenéra nějaké úlevy?

Příprava není to, co by měl člověk rád. A nejsem ten, kterému by přinášela radost. Ale chápu, že je nutná, absolvuju ji. Trenér vždycky přišel s nějakou úlevou, na které jsme se domluvili, kterou jsme prokonzultovali, třeba, o kolik toho naběhám míň než mladí hráči nebo jiný z týmu. Nějaké úlevy jsem měl, ale nebylo to nic velkého.

Umístění v tabulce - máte konkrétní přání?

Konkrétní přání nemám. Hrát nahoře, ale to vám řeknou všude, když zajedete do všech klubů. Každý chce hrát v první šestce nebo v horní polovině tabulky, ale bude se to rozhodovat až na hřišti. Start je pro nás důležitý. Víme, co nás čeká. Hřiště je v rekonstrukci. Hrajeme třikrát venku, pak máme doma Spartu, jedeme do Karviné, máme doma Slavii. Úplně jednoduché to určitě není. Ale hrát musíme stejně s každým. Musíme chytnout začátek a snažit se dostat hned nahoru. V minulých dvou sezónách jsme se většinou dostávali naopak hned od začátku pod tlak. Byli jsme dole a odsud jsme se nedokázali dostat za celou sezónu.

Čtrnáct nových hráčů, to jste asi v kariéře ještě nezažil…

Zažil jsem podobnou situaci v roce 2014, když jsem do Jablonce přišel. To přišlo zároveň také hodně nových kluků. Tým se budoval. Teď se nebuduje, ale přestavuje, protože nikdo nebyl spokojený s tím, co se tady za uplynulé dva roky dělalo za výsledky. A to přispělo i k současné velké změně.

Jak byste označil takový náročný začátek, třikrát venku, pak doma Sparta, do Karviné, Slavie doma.

Je to pořád jen los. Někdo chce příznivý los, někdo mluví o těžkém losu. Já si říkám, že to stejně musíme odehrát a je jen na nás, abychom se připravili co nejlépe a získali co nejvíce bodů. Důležité bude, co předvedeme na hřišti, od toho se bude všechno odvíjet. Musíme do sezóny vstoupit tak, abychom byli v horní půlce tabulky nebo spíš v první šestce. Teď odhadovat, jak který tým na tom je, jak posílil, jakou měl přípravu, to nedovedu. Nedokážu říct, kdo bude lepší, silnější než my a naopak kde budeme lepší my. To se těžko hodnotí. Ale když k zápasům přistoupíme tak, jako jsme přistoupili k přípravě, tak věřím, že se výsledky dostaví.

Už jste někdy začínal sezónu třikrát venku?

Nejsem takový historik, to většinou házím za hlavu. Ale nevzpomínám si, že bychom začínali třikrát venku. Většinou jsme dokončovali sezónu na neutrálním hřišti, to už jsem zažil. Taky to, že jsme slavili titul na neutrálním hřišti. Ale takový začátek ne.

Jak se těšíte na zimu, v únoru hrajete naopak tři utkání doma?

V zimních měsících v Jablonci počasí fotbalu moc nepřeje. A počasí se asi nijak výrazně nezmění. Věřím, ale, že terén bude lepší, než jaký jsem tady zažil třeba při zápase s Příbramí nebo i v jiných, které se musely kvůli počasí odložit. Doufám, že po takové rekonstrukci se na hřišti bude hrát lepší fotbal, protože terén bude lepší.

V čem bude, podle vás, nový trenér jiný než ten minulý?

Každý trenér je nějaký, je těžké srovnat, v čem je kdo jiný nebo říkat, kdo bude nebo byl lepší nebo horší. První, co trenér Látal naznačoval, že musíme začít od obrany, abychom dostávali méně branek, než tomu bylo doposud. Ale to není o trenérovi, to je spíš o hráčích, kteří jsou přímo na hřišti. A to nemluvím jen o obraně. Celý tým brání a celý tým útočí. Celková obranná fáze by se měla zlepšit tak, abychom míň inkasovali. A naopak do ofenzivní části aby se zapojovalo co nejvíce hráčů, abychom dávali co nejvíce branek.

Bude potřeba příchozím hráčům hodně pomoct, aby se rychle v týmu aklimatizovali?

Rozkoukávat se bude každý sám, ty mladší mají podporu starších, zkušenějších. A pro ty zkušené, kteří hráli jinou ligu, bude největší přechod v tom, aby si zvykli, jak agresivně se v této soutěži tady hraje, jak daleko je pustí rozhodčí. Každá soutěž je trochu jiná. Ale zase nepřišli úplně nezkušení hráči. Myslím, že se s tím poperou. Ale vždycky mají u nás, u všech starších, otevřené dveře, mohou přijít a my jim rádi poradíme. Takhle se to děje nejen v této sezóně, ale už delší dobu. A doufám, že to takhle funguje i v každém dalším týmu. Tým je od toho, aby si pomáhal.