Fanoušky do ochozů zve na pohárové utkání s Celticem FC (5.8. v 17, 45 stadion Střelnice ) jablonecký kapitán Tomáš Hübschman. „Chtěli bychom touto cestou lidi pozvat, aby nás přišli povzbudit a získali si nějaký pozitivní zážitek, který je v budoucnu na fotbal k nám znovu přivede,“ říká nejzkušenější hráč jablonecké kabiny.

Hubschman kapitán FK Jablonec | Foto: fkjablonec.cz

Skotský soupeř nevyužil možnosti a nepřijel si ve středu vyzkoušet pažit na Střelnici. Předzápasový trénink absolvoval v Praze. „Těžko říct, jestli to bude nějaká výhoda. Hodně větších mužstev to tak má. Monako to tak taky udělalo včera na Spartě. Je to jejich věc. Nic zásadního bych v tom nehledal,“ přidal svůj názor kapitán Jablonce.