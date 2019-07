Krásná technická střela fotbalového šikuly Jana Matouška v 19. a přesná hlavička v 84. minutě rozhodly v premiéře nového ročníku FORTUNA:LIGY o výhře domácího Jablonce nad pražskými Bohemians 2:0. Hvězdou zápasu byl již zmiňovaný 21letý středopolař Matoušek, jenž je na severu Čech na hostování ze Slavie Praha.

Jablonec - Bohemians | Foto: Deník / Bergman Martin

„Důležité jsou tři body, výhra s nulou, dva góly. Prostě dobré vykročení do nové sezony. Bohemka hrála bojovně, ale zvládli jsme to. Jsem rád, že to tam padlo a vyhráli jsme. Využil jsem svoji rychlost, při druhé brance jsem tam byl dost sám,“ řekl hrdina večera Jan Matušek a jedním dechem dodal: „Souhra po těch letních změnách ještě není nejlepší, ale věřím že se to zlepší.“