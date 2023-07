Co čekáte od vašeho bývalého týmu, můžou se fanoušci těšit na dobrou sezonu? Očekávám lepší výsledky, než minulou sezonu.

Zkuste si tipnout přesné umístění Jablonce na konci ročníku.

Páté místo.

Zkuste si ještě tipnout i to, kdo získá titul.

Titul získá Slavia Praha.

Tématem fotbalové ligy je i to, zda má smysl nadstavbová část. Jak to vnímáte, jste pro to, aby byla zachována?

Mě osobně je nadstavba tak trochu jednu. Každý zápas navíc je ale dobrý. Někde nadstavba funguje, někde zase ne.

