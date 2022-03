Sparta se s Jabloncem potkala na zimním herním soustředění ve Španělsku, kde se oba týmy nedaleko sebe připravovaly na jarní start. V rudém dresu už v tu dobu působil nejlepší jablonecký střelec podzimu útočník Tomáš Čvančara, kterému dobrá podzimní část v našem dresu vynesla na přelomu roku přestup právě na Letnou. Kádr Pražanů se v zimě naopak zúžil o obránce Lischku a křídelníka Karlssona. Další hráči odešli hostovat, jmenovitě obránce Vindheim do Schalke, Drchal do Drážďan, Štetina do Liberce a mladý Sejk byl zapůjčen do Teplic.