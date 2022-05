„Sledoval jsem zápas se Zlínem u televize. A byl jsem na rozsypání. Když jsme vedli 1:0, tak to bylo dobrý. Pak ale Procházka vstřelil životní gól, jako frajer, z třiceti metrů do šibenice. Když Zelený udělal chybu a Vukadinovič šel sám na bránu, tak jsem myslel, že mám zástavu srdce. Závěr jsme pak už ale odehráli dobře, zkušeně. Potřebovali jsme získat bod a ten jsme získali.

Čím to, že se tým tak sebral? Myslíte, že to bylo odchodem trenéra Rady?

Neřekl bych, že to bylo výměnou trenéra. Kluci potřebovali dostat nový impulz, nažhavení. Došlo k výměně postů, Kubista se posunul víc doprostřed, kde mu to víc sedí. Bylo vidět, že na postu stopera mu to moc nešlo. Spíš to ale bylo o hlavách a o komunikaci. Kluci potřebovali impulz a ten impulz naštěstí přišel tou změnou. Teď určitě budou další změny následovat. Přijde nový trenér. Stávající hráči budou podepisovat nové smlouvy. Musíme přivést taky nové hráče, tým omladit.

Už víte, kdo nastoupí na post trenéra?

Pokud vše dopadne, tak by tým měl vést David Horejš z Českých Budějovic.

A trenér Vágner zůstane?

O tom budeme také jednat, jestli s Tomášem Čížkem u mančaftu zůstanou dál. Nový trenér bude určitě mít svoje lidí a musí se to zorganizovat tak, aby všechno fungovalo.

Kdo z hráčů odejde?

Smlouva končí brankáři Hrubému, kterému bych chtěl tímto poděkovat za skvělá léta strávená v Jablonci a do Sparty odejde Zelený. Některým klukům smlouvy končí, tak budeme jednat o prodloužení. Jsme rádi, že většinou ale kluci mají zájem v Jablonci zůstat a místní podmínky se jim líbí, jsou tady spokojení. Smlouvu jsme už prodloužili s Kubistou, Krobem, Štěpánkem.

A v jakých vodách bude klub hledat nové posily?

Máme největší zájem o hráče ze Sparty, Slavie a Plzně, pokud tam někdo bude odcházet, zkusíme ho.

Kdy musí být vše jasné?

Bylo by dobré mít kádr na začátek přípravy hotový.

Co čeká vedení klubu během této dovolené, co musí, vedle hráčských posil, ještě zorganizovat, připravit atd.?

Vedení se teď připravuje na novou sezonu, prodej permanentek, připravuje nové partnery a ladí letní soustředění.

Kdyby měl být výběr posil na vás, koho byste přivedl?

Chybí nám nějaká pecka útočník, nedáváme góly. Věřím, že nějaký střelec přijde.Jak hodnotíte diváckou návštěvnost na jaře?Byl jsem ohromně nadšený z výjezdu do Teplic.

Jak hodnotíte diváckou návštěvnost na jarních zápasech?

Byl jsem ohromně nadšený z výjezdu do Teplic, okolo 150 lidí na našem venkovním zápase v sektoru hostí dlouho nebylo. Cítil jsem i velkou podporu z hlediště při utkání s Bohemkou.

Jaký zápas z těch odehraných v uplynulé sezóně, už by se neměl nikdy opakovat?

Podzimní zápas v Olomouci, to byla z naší strany ostuda.

Plánujete novinky také pro fanoušky?

Chceme významně rozšířit sortiment fanshopu o věci od Capelli.

Jak dopadl po jarních utkáních trávník?

Trávník byl po jarní části ve špatném stavu a teď ho čeká zasloužená rekonstrukce od našich trávníkářů. Věřím, že na podzim zas bude jeden z nejlepších v lize.

Hráči už čerpají dovolenou. Jak budete trávit letní dovolenou vy?

Nejdříve se musí dohrát sezony dorostu a b týmu, poté jedu v červenci na dovolenou do Řecka a pak začíná znovu příprava.

…………………………………………………………