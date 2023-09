Přestože skoro tři čtvrtě hodiny hráli v deseti, dokázali fotbalisté Českých Budějovic v dalším kole FORTUNA: LIGY, na domácí půdě, porazit Jablonec 2:1. V sedmém kole brzy inkasovali, ale vzápětí rychle srovnali a obrat dokonali ve druhém poločase zásluhou nové posily Alliho. Červenou kartu viděl po dvou „žlutých“ zákrocích domácí Ondrášek.

České Budějovice - FK Jablonec | Foto: fkjablonec.cz

Poměrně zajímavý byl první poločas, po kterém svítilo na ukazateli nadějných vyrovnaný 1:1. Šanci na výhru měly oba týmy. Do vedení se dostali poměrně brzy Jablonečtí, když Martin Janáček předvedl obrovskou chybu a neudržel lehký centr v rukavicích. Nejblíže mu byl Miloš Kratochvíl, jenž hlavou poslal míč do prázdné sítě. Jihočechům se ale povedlo srovnat, když Jakub Hora proměnil penaltu. Dynamo poté bylo o něco lepším celkem, ale další branku v první půli už nedalo.

V dalších pětačtyřiceti minutách stálo štěstí více při domácích. Když zazněl závěrečný hvizd, radovaly se Budějovice, které si do tabulky připsaly tři body.

Hamry šlapaly soupeři na paty. Od domácích to byl fantastický výkon, řekl Nikl

Ty jim hodně pomůžou a odpoutají je z posledního místa. Přitom to na výhru dnes nevypadalo. Po pěti minutách druhé půle totiž Zdeněk Ondrášek zajel do Tomáše Hübschmana, a tak viděl druhou žlutou kartu, tím pádem samozřejmě i červenou. Budějovicím to ale tolik nevadilo, jelikož šest minut od této situace předvedli rychlou akci. Patrik Hellebrand získal míč a obešel hned několik hráčů, načež poslal balón na Waleho Musu Alliho, který střelou na zadní tyči rozvlnil síť. Jablonec sice hrál v přesile, ovšem žádnou vloženou šanci si nedokázal vypracovat, a tak v nové sezóně stále čeká na výhru.

Naštvaný byl po porážce v Českých Budějovicích kouč Jablonce Radoslav Látal. Po zápase polemizoval o tom, jestli hráči mají po psychické stránce na to, hrát za Jablonec.

Nesmírně spokojený byl po výhře v oslabení trenér českobudějovického Dynama Tomáš Zápotočný. „Je to pozitivní, vyhráli jsme těžká zápas. Více jak půl hodiny jsme hráli o deseti. Před hráči smekám, ukázali srdíčko a charakter. Po chybě brankáře Janáčka jsme dostali poměrně laciný gól, který snad bude vysílán i na silvestra. Ale hráči gólmana podrželi. Dostáváme hrozně laciné góly. Hrozně se mi ulevilo, že jsme to zvládli. Ten zápas nám udělal Alli Musa. Hráči tohoto typu jsou hrozně cenění. On dělal velké problémy obraně Jablonce svou rychlostí a hře jeden na jednoho. Jsou to pro nás dnes hrozně důležité tři body, které nám zpříjemní reprezentační pauzu. Je to důležité pro hlavu hráčů i jejich sebevědomí,“ mnul si ruce Zápotočný.

Oproti tomu jen těžko hledal slova po další porážce na jihu Čech jablonecký lodivod Radoslav Látal. „Dostali jsme od Budějovic dárek po hrubé chybě. Vedli jsme a místo toho, abychom dohráli některé z dalších přečíslení, co bychom více chtěli? Dvacet minut jsme hráli to, co jsme chtěli. Domácí nakopávali a my chodili do brejků. Jenže my uděláme takhle naivní penaltu. Druhý dárek byla domácí červená, jenže my nejsme schopni dát branku, naše ofenzivní část je naprosto žalostná. Když netrefíme branku, těžko můžeme pomýšlet na bodový zisk. Trochu se ten zápas proti deseti podobal tomu v Pardubicích,“ konstatoval kouč Jablonce, kterého trápí další bodová ztráta. „Bud je chyba ve mně nebo v hráčích. Není přeci možné, aby někteří předvedli takový výkon se Slavií a tak rozdílný s Budějovicemi. Jestli na to hráči nemají po psychické stránce, tak ať tu nehrají a hrají jinde,“ dodal naštvaně.

České Budějovice - FK Jablonec 2 : 1 (1:1)

Góly:

20. J. Hora (pen.), 56. W. Alli

Góly:

6. M. Kratochvíl

Sestavy:

M. Janáček - D. Broukal, L. Havel, M. Králik, V. Trummer - J. Hora, M. Čermák, J. Suchan (46. P. Hellebrand, 85. M. Hubínek) - J. Skalák (62. Q. Adediran), Z. Ondrášek, W. Alli (74. P. Osmančík)

Sestavy:

J. Hanuš - A. Slávik (46. J. Chramosta), N. Tekijaški, H. Hurtado, M. Polidar - D. Pleštil (61. V. Drchal), M. Kratochvíl, T. Hübschman (79. M. Náprstek), F. Souček (46. A. Alégué), V. Jovovič - V. Čanturišvili (88. M. Černák)

Náhradníci:

Q. Adediran, V. Hora, L. Čmelík, M. Nikl, D. Šípoš, D. Hais, M. Hubínek, P. Hellebrand, P. Osmančík

Náhradníci:

A. Alégué, M. Černák, D. Houska, V. Fendrich, J. Chramosta, D. Souček, D. Štěpánek, V. Drchal, M. Náprstek

Žluté karty:

28. Z. Ondrášek, 90. J. Hora

Žluté karty:

65. N. Tekijaški, 90. M. Černák

Červené karty:

51. Z. Ondrášek

Červené karty:

Rozhodčí: F. Kotala - R. Kotík, R. Dresler