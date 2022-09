Fotbalisté Jablonce sice zůstávají po šesti kolech bez vítězství, přesto remízu se Spartou slaví jako výhru, neboť proti favoritovi prohrávali, po vyrovnání šli ve druhém poločase do deseti po vyloučení Považance, Spartu pak ale takřka nepustili do šance a berou tak bod za remízu 1:1.



Hosty poslal do vedení už v 10. minutě Kryštof Daněk, v závěru prvního poločasu vyrovnal Miloš Kratochvíl, jinak ale největší šanci zazdil Tomáš Malínský, když už v oslabení neproměnil samostatný únik na brankáře Holce.

Hostující kouč Brian Priske neměl z výkonu svého týmu na Střelnici dobrý pocit. „Stoprocentně souhlasím s tím, že jsme dnes podali špatný výkon. Sice jsme hráli na začátku relativně dobře a dali gól. Měli jsme přesilovku a měli i dominantní držení míče. Jenže celý problém byl pak v nedostatku kvality, v práci s míčem, ve špatném rozhodování i když jsme třeba neměli balon. Soupeř měl dost standardek, i když jsme hráli proti deseti. V kabině jsem hráčům řekl, jak moc jsem nespokojený. Je to signál, že musíme přidat v kvalitě. Je to moje odpovědnost, považuji to za svoji chybu. Před hráče se postavím,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci kouč Sparty.

Domácí lodivod David Horejš byl s výkonem svého týmu dnes i přes bodovou ztrátu spokojený. „Hrálo se zajímavé utkání. Sparta do toho lépe vstoupila a šla do vedení. Pak už náš výkon snesl velké měřítko. Zaslouženě jsme vyrovnali a prodali jsme to, na čem tu pracujeme. Věřili jsme, že jsme schopni Spartu i porazit, to bylo důležité. Pečlivě jsme se připravovali, ještě dnes jsme měli dvakrát video. Přišla však komplikace a červená karta. Paradoxně jsme pak měli asi největší šanci Malínským, tam jsme to mohli zlomit. Bod dnes musíme brát, dohrávali jsme v devíti. Máme dost žlutých a červených karet. To je prostě problém, na to musíme zapracovat,“ zamýšlí se Horejš.

Trenér si s Ostravou stěžoval na nedůraz v osobních soubojích. „Dnes to bylo úplně jiné a bylo to vidět. Něco jsme si k tomu řekli. Nabádali jsme hráče, abychom hráli jinak a osobní souboje už jsme dnes vyhrávali,“ byl spokojený kouč Jablonce a pokračoval. „Kluci dnes zaslouží pochvalu. Potřebujeme ale takové výkony opakovat. Máme zatím obrovské výkyvy. Věřím, že vítězství se už dostaví v co nejkratší době, všichni už ho tady potřebujeme,“ dodal kouč.

FK Jablonec – Sparta Praha 1:1 (1:1)

Branky: 45. Kratochvíl (Chramosta) – 10. Daněk

Karty: 6. Považanec (JAB), 20. Jovović (JAB), 87. Kratochvíl (JAB), 90+2. Krob (JAB), 90+7. Horejš (JAB) – 46. Pavelka (SPA), 60. Daněk (SPA), 85. Minčev (SPA), 90+1. Zelený (SPA) 55. Považanec (JAB), 90+6. Krob (JAB)

FK Jablonec: Hanuš – Surzyn, Martinec, Heidenreich, Krob – Hübschman (C) (72. Malínský) – Kratochvíl, Houska, Považanec, Jovović (76. Šulc) – Chramosta (90+1. V. Kadlec).

Náhradníci: Richter – Štěpánek, Ikaunieks, Pleštil, Ritter.

Trenér: David Horejš

AC Sparta Praha: Holec – Wiesner (83. Mejdr), Sörensen, Zelený, Höjer – Daněk (74. Karabec), Pavelka (C) (62. Drchal), Sadílek, Jankto (83. Minčev) – Čvančara, Juliš (46. Sáček).

Náhradníci: Heča – Panák, Vitík, Patrák, Fortelný.

Trenér: Brian Priske



Rozhodčí: Machálek – Nádvorník, Machač

Držení míče: 32 % : 68 %.

Střely na branku: 5:1. Střely mimo: 1:4. Rohy: 3:6. Ofsajdy: 2:1. Fauly: 14:20. (21:58:43)