Konečný výsledek 3:0 je pro Jablonec vzhledem k průběhu zápasu ještě přijatelný, neboť jen Jan Kuchta dvakrát trefil tyč a Sparta promarnila velké množství dalších výrazných příležitostí.

K výhře domácí tým táhl zejména autor dvou branek Lukáš Haraslín. Ten se trefil po půlhodině hry, kdy vstřelil nakonec vítěznou branku, po zvýšení Jana Kuchty ve druhém poločase se pak znovu trefil Haraslín a uzavřel skóre na 3:0 pro Spartu.

Domácí trenér Brian Priske měl z nedělního zápasu jen pozitivní dojmy. „Byl to opravdu dobrý zápas, kterému jsme dominovali. Snad jen kromě pasáže, kdy jsme řešili zranění Kairinena, jinak jsme celý zápas kontrolovali. V druhé půli jsme navíc přidali na intenzitě. Líbil se mi i vysoký presink v tomto zápase,“ pochvaloval si kouč týmu, který se dotáhl na vedoucí dvojici tabulky už na rozdíl tří bodů. „Výsledky ostatních zápasů jsem samozřejmě znal a hráči zřejmě taky. My se ale snažili a soustředili jen na náš výkon. Chtěli jsme udržet čisté konto a to se nám podařilo. Musíme dál sbírat body v dalších zápasech. Soustředění musí směřovat jen k našim zápasům a našim výkonům,“ dodal kouč Sparty.

Horejš: Smekám před Tomášem Hübschmanem. Jsme rádi, že ho máme.

Jablonecký kouč David Horejš neměl ze zápasu a končeného výsledku vůbec dobrý pocit. „Neodehráli jsme tu dobré utkání. Sparta byla vlastně po celý zápas lepší. Chtěli jsme vycházet ze zabezpečeného bloku s rychlým přechodem do útoku, jenže jsme neměli kvalitu na míči. Byla tam z naší strany obrovská nervozita. Chyběla nám větší odvaha po zisku míče. Sparta nás dostala pod tlak, dala nám tři góly a zaslouženě vyhrála. Domácí byli lepší a my jsme si tu dnes lepší výsledek nezasloužili,“ uvedl Horejš, který bedlivě sleduje, jak se vyrovnává tabulka soutěže. „Je to hodně vyrovnané nahoře i dole. Pardubice teď udělaly výsledky. My jsme se ale soustředili na náš zápas. Liga je celkově strašně vyrovnaná. My potřebujeme, aby se nám vrátili hráči do hry. Věřím, že za týden vypjaté utkání zvládneme,“ vzhlíží už k další důležité bitvě s Teplicemi náš kouč.

AC Sparta Praha – FK Jablonec 3:0 (1:0)

Branky: 31. Haraslín (Zelený), 55. Kuchta, 71. Haraslín (Laci)

Karty: 87. Krejčí ml. (SPA) – 50. D. Souček (JAB), 80. Král (JAB)

Držení míče: 68 % : 32 %.

Střely na branku: 11:2. Střely mimo: 8:1. Rohy: 6:1. Ofsajdy: 2:3. Fauly: 12:9.

AC Sparta Praha: M. Kovář – Vitík, Sörensen, Krejčí ml. (C) – Wiesner, Kairinen (29. Laci), Sadílek, Zelený (76. Goljan) – Haraslín (76. Daněk), Mabil (46. Minčev) – Kuchta (70. Jankto).

Náhradníci: Vorel, Tůma – P. Vydra, Kamenović, Karabec, Panák.

Trenér: Brian Priske

FK Jablonec: Hanuš – Akpudje, Král, Martinec – Šulc, Hübschman (C), Jovović (61. Černák), Považanec (61. Surzyn), D. Souček – Ikaunieks (77. Velich), Chramosta (77. Štěpánek).

Náhradníci: Surovčík – Heidenreich, Konda.

Trenér: David Horejš



Rozhodčí: Černý – Hájek, Antoníček



Diváci: 10 917

STATISTIKY



Střely celkem: 25 – 4

Střely na bránu: 11 – 2

Střely mimo bránu: 8 – 1

Zablokované střely: 6 – 1



Držení míče: 68% – 32%

Rohové kopy: 6 – 1

Ofsajdy: 2 – 3



Fauly: 12 – 9

Žluté karty: 1 – 2

Červené karty: 0 – 0 (20:03:40)