Bitva o průběžné druhé místo tabulky nabídla plno emocí i zvratů. A obrat za šest minut! Ve své stíhací jízdě i po dohrávaném šlágru 9. kola fotbalové FORTUNA:LIGY pokračuje Plzeň, která díky výhře 3:2 nad Jabloncem zmenšila na lídra a obhájce titulu z Edenu na Slavii odstup ze šesti na tři body.

Plzeň - Jablonec, fotbalová liga. Foto: Michal Vele/ FK Jablonec | Foto: Deník / Vlastimil Novotný

"Byl to pěkný zápas, tak by to mělo v lize vypadat. Tři body by se zasloužili oba soupeři. Dobře hrála obě mužstva a Jablonec potvrdil, že patří k nejlepším v lize," uvedl plzeňský trenér Pavel Vrba.