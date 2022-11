Jablonec se dopředu příliš neprosadil, pár rohů i brejků efekt nepřineslo. Navíc byl ve 39. minutě za faul rovnou vyloučen Sejk. Hanáci dominovali i po změně stran a dočkali se navýšení vedení. Spáčil se vydal s míčem od poloviny hřiště až na hranici pokutového území, zamířil k tyči a radoval se z prvního ligového gólu v kariéře.

Až s dvoubrankovým mankem začali hosté více útočit. Do střelecké šance se dostal Cools, ale přestřelil.

Olomoučtí však žádné komplikace nepřipustili a své zasloužené vítězství korunovali v 72. minutě. Kondův kontakt s Benešem posoudil sudí Radina jako penaltový. Pokutový kop proměnil Chytil, který se trefil pošesté v ročníku nejvyšší soutěže.

Sigma porazila Severočechy v domácím prostředí v lize podruhé za sebou. Jablonečtí venku v lize prohráli čtyři z posledních pěti duelů a získali tam jen pět z celkových 16 bodů.

"Od samého začátku se pro nás zápas nevyvíjel dobře. Začalo to zraněním Matěje Polidara a museli jsme na to reagovat, pak vyložená šance Michala Surzyna za stavu 0:0, ale bohužel jsme nedali. A pak přišlo to, co rozhodlo dnešní utkání. Obrovská nedisciplinovanost hráče. Když jsme šli do deseti, tak jsme těžko proti Olomouci mohli se zápasem něco dělat. Samozřejmě góly, co jsme dostali, pramenily z obrovských chyb. Ale zápas ovlivnila nedisciplinovanost a červená karta. Pak už to pro nás bylo hodně těžký, i když za stavu 0:2 jsme se mohli dostal do hry, kdyby Dion Cools proměnil tu šanci. Ale Olomouc dneska byla disciplinovanější, vítězství si pohlídala a vyhrála zaslouženě," řekl po utkání trenér Jablonce David Horejš.

Na lavičce Sigmy byl dnes místo nemocného Václava Jílka asistent Jiří Saňák, někdejší asistent také z Jablonce. "Jsme rádi, že jsme to dneska zvládli relativně s krásným výsledkem. Byla tam i jedna taková pasáž, která se nám nelíbila. Ale jsme rádi, že jsme to jako celek zvládli. Myslím, že jsme vstoupili do zápasu koncentrovaně, povedlo se určitě nasazení Pavla Zifčáka, který pomohl tomu prvnímu gólu. Pak tam byly určité stěžejní momenty a červená karta. V poločase jsme si kladli na srdce, že musíme zůstat poctivější v defenzivě než Jablonec, což není jednoduché zvládnout v hlavě. To byl pro nás hlavní úkol a myslím si, že jsme to zvládli. Po gólu na 2:0 tam byla právě ta pasáž, kdy jsme přežili dvě šance Jablonce, ale pak jsme se trochu uklidnili a rozhodli třetí brankou," říká k sobotnímu utkání asistent Jiří Saňák.

SK Sigma Olomouc : FK Jablonec 3 : 0 (1 : 0)

Branky: 32. Zifčák (Růsek), 54. Spáčil, 72. Chytil (pen.)

Karty: 61. Zifčák (OLO), 83. Matoušek (OLO) – 59. Jovović (JAB), 70. Konda (JAB) 40. Sejk (JAB)-červená

SK Sigma Olomouc: Trefil – Chvátal, Vraštil, Beneš, Zmrzlý (90. Sláma) – Breite (C), Spáčil (90. J. Sedlák) – Navrátil (77. Vodháněl), Růsek (77. Zorvan), Zifčák (70. Matoušek) – Chytil.

Náhradníci: Stoppen – Zlatohlávek, Poulolo, Košťál, Pokorný.

Trenér: Saňák

FK Jablonec: Hanuš – Cools, Akpudje, Heidenreich (62. Konda), Polidar (8. Surzyn) – Šulc, Kratochvíl, Houska (62. Považanec) – Chramosta (C) (77. Černák), Sejk, Jovović (62. Malínský).

Náhradníci: Richter – Hübschman, D. Souček.

Trenér: Horejš