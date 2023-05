Fotbalová liga jde do finále. Zatímco liberečtí sehrají derniéru nadstavby doma s Hradcem Králové až v pátek, už dnes čeká poslední venkovní zápas druhého zástupce z Podještědí mezi elitou tedy FK Jablonec. Jeho trenér David Horejš měl po nedělní výhře 1:0 nad Brnem radost z definitivy záchrany, a tak dnes jeho tým může hrát v Pardubicích v klidu.

Jablonecký trenér David Horejš nebude mít v Pardubicích sestavu kompletní. | Foto: ČTK

Je otázka, v jaké sestavě jablonecká parta ve 4. kole skupiny o udržení nastoupí. „Stále máme hodně zraněných, teď nám k tomu vypadl ještě Jovović, který má trhlinu ve svalu,“ uvedl kouč Horejš, jehož tým nastoupí na novém pardubickém stadionu od 19.00. Pak už ho čeká jen na závěr domácí duel s Teplicemi.

Klidnější mohou být i hráči. Jablonecký gólman Jan Hanuš si na nedostatek práce v třetím kole nadstavby proti Zbrojovce Brno rozhodně nemohl stěžovat. Byl to právě on, kdo výbornými zákroky pomohl týmu k výhře a jistotě záchrany ligové soutěže. „Tyhle zápasy nejsou jednoduché. Vyzkoušeli jsme si to už loni. Jsme rádi, že jsme utkání s brněnskou Zbrojovkou zvládli. Už předchozí zápasy jsme to měli ve svých rukách, ale tam jsme to bohužel nedotáhli. Teď už jsme to zvládli a jsme za to šťastní a vděční,“ přiznal jablonecký gólman.

Pardubice ztratily v neděli dobře rozehraný zápas se Zlínem, prohrály 1:2, a tak pro celek z východu Čech půjde doslova o existenční zápas.

„Očekávám otevřenou hru, protože je Jablonec už zachráněný. Soupeř může hrát uvolněně, navíc to mají postavené tak, že chtějí hrát fotbal, což by nám mělo vyhovovat. Potkají se dva týmy, které se prezentují kombinační hrou. My ale hrajeme o život a na tom hřišti to musí být vidět,“ řekl pardubický útočník Pavel Černý.

On a jeho spoluhráči dnes sehrají druhý zápas ve čtyřech dnech. „Je to o něco náročnější než normálně. Na druhou stranu je ale dobře, že ty zápasy jdou takhle rychle za sebou. Člověk může aspoň zapomenout na nedělní nezdar proti Zlínu. Musíme se oklepat, dobře zregenerovat, trochu potrénovat a ve středu to musíme urvat za každou cenu.“

Co je podle něj třeba změnit oproti poslednímu utkání proti tomuto soupeři, který se hrál v Jablonci a Pardubice v něm prohrály 0:1? „Jednoduchá odpověď. Musíme změnit jen to, že dáme o gól více než soupeř. Přejeme si, aby fanoušci znovu přišli a vytvořili nám tu báječnou atmosférou, kterou vytváří v každém domácím utkání. Vždy nás ženou dopředu. Hrát před takovým publikem je radost. Budeme se na naše fanoušky těšit, chceme se jim odvděčit vítězstvím,“ dodal Černý.