Jablonečtí fotbalisté chtějí v druhém venkovním zápase v řadě napravit na prvoligové scéně po porážce v Mladé Boleslavi 1:3 dojem, ale ani v sobotním duelu 2. kola nejvyšší soutěže v Pardubicích (hrát se bude od 15.00), je nečeká snadný úkol.

Jablonecký trenér Radoslav Látal. | Foto: Deník/Dagmar Březinová

„Musíme se ze zápasu v Boleslavi poučit a napravit naše chyby, kterých tam bylo dost. Tolik jsme jich snad neudělali za celou přípravu, kolik jsme jich nakupili v prvním kole,“ řekl Radoslav Látal, trenér FK Jablonec.

Podle něj se jeho mužstvo na zápas lépe koncentrovat. „V Boleslavi to nebylo až tolik o zakončení, ale hlavně o přechodové fázi, kde jsme měli spoustu ztrát. Byl tam nedůraz, chyběl pohyb. To co nás zdobilo v přípravě, jako by nám vymizelo. Jak nemáte pohyb a náběhy, těžko se pak dostáváte do šancí,“ uvedl pro klubový web.

„Pardubičtí fotbalisté hrají podruhé doma, víme že v prvním zápase s Bohemians prohráli. Dívali jsme se na jejich zápas a byli Bohemians velmi nepříjemným protivníkem, prohráli ale nepodali vůbec špatný výkon,“ upozornil Látal.