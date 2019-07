Ještě před cestou do Jerevanu se Seveočeši vydají v sobotu na Letnou (19.30). Svěřenci trenéra Petra Rady se pokusí Spartu zaskočit, jako se to povedlo před týdnem Slovácku.

„Teď to pro nás bude hodně těžký. Sparta v prvním zápase doma nezvítězila, takže se bude snažit změnit přístup i výsledek. My se musíme připravit na to, že to bude ještě jednou tak těžké, než když vstupovali do ligy proti Slovácku. Bylo by špatný, kdyby se hráči na zápas netěšili, je to jejich zaměstnání. Ale nejedeme si tam zahrát, čeká nás tam 90 minut práce a musíme zápas odehrát co nejkvalitněji,“ říká trenér Petr Rada. Ten se musí obejít bet Plechatého, který proti svému mateřskému klubu nesmí nastoupit.

Po utkání vycestuje Jablonec do Arménie k prvnímu zápas 2. předkola Evropské ligy proti Pjuniku Jerevan. Ten v prvním zápase dvěma góly v posledních deseti minutách vybojoval remízu 3:3 a o postupu do 2. předkola rozhodl v prvním poločase odvetného duelu, když se trefili Jedigarjan a Miranjan. Naději týmu ze Skopje vykřesal v 82. minutě Jurina, jenže krátce poté se nechal vyloučit jeho spoluhráč Serginho a domácí na vyrovnání, které by je posunulo dál, nedosáhli.