O výhře Jablonce rozhodl v Xaverově v páté minutě útočník Jan Chramosta. Severočeši tak napravili porážku 1:3 s Příbramí z úvodního duelu, naopak "Klokani" nenavázali na výhru 2:1 nad pražskou Duklou.

„V prvním poločase to bylo z naší strany poměrně dobré, ale Bohemka měla na hřišti asi slabší tým. Druhou půli už to bylo z naší strany horší, byl to asi nejhorší ze čtyř poločasů, které jsme tu zatím sehráli. Mohli jsme sice přidat druhý gól Matouškem, ale pak jsme přežili spoustu šancí soupeře. Chyby, které tam jsou, pramení ze zátěže, tím se nevymlouvám, vím že je to pro všechny stejné. Dnešnímu vítězství nepřikládám takovou důležitost. Jsem naštvaný, protože to vypadá na zranění Martina Doležala,“ řekl na klubovém webu trenér Petr Rada bezprostředně po skončení zápasu.

Skupina A (Praha - Horní Počernice):

Jablonec - Bohemians Praha 1905 1:0 (1:0)

Branka: 5. Chramosta.

Jablonec: I. poločas: Hanuš - Holík, Jugas, Plechatý, Krob - Pleštil, Kubista, Považanec, Jovovič - Velich, Chramosta. II. poločas: Hrubý - Macháček, Štěpánek, Plechatý, Peřina - Petrovič, Breda, Považanec, Hämäläinen, Matoušek - Doležal. Trenér: Rada.