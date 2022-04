Baráž na jablonecké Střelnici? To snad ne! Dvacet osm ligových sezon, průměrné umístění, sedmé místo. To je bilance FK Jablonec až do letošní sezony. Tým, který hrál o evropské soutěže se letos trápí a výsledkem toho trápení je, že hraje ve FORTUNA:LIZE skupině o udržení. To ještě není to nejhorší, horší ale je, že po prohře s Pardubicemi (0:1)se Jablonečtí ocitli na pozici, která znamená baráž.

A baráž, to je těžká situace, ve které se může stát cokoliv. A může vést až k sestupu! Fanoušci věří, že tak daleko to snad nedojde, i když už hrají zelenobílí na velmi tenkém ledu. Tým trenéra Rady je na tom v porovnání se svými aktuálními soupeři nejhůře. Jedenáct zápasů v řadě bez výhry a pouze sedm vstřelených branek na kontě. Mužstvu schází schopnost prosadit se v koncovce a bodovat. Bilance v posledních utkáních s aktuálními soupeři: pouze výhra na Bohemians, jinak remízy.

Zlomovým a dá se říct osudovým, bude domácí zápas v neděli 1. května v 16 hodin proti Karviné. Ta má svůj osud již jasný, sestupuje. V Jablonci nemá co ztratit. A o to těžším soupeřem pro Jablonec bude.

Milan Fukal, bývalý český fotbalový obránce a fotbalový reprezentant, v letech 1996 – 1999 a 2006-2008 hrál v dresu Jablonce: „Jsem optimista. Ale s Pardubicemi Jablonec selhal. Má před s sebou ještě čtyři utkání na to, aby situaci otočil. Musí dát první gól. A to se mu zatím nedaří. Určitě by nepomohla změna trenéra, to není na pořadu dne. Je to v hlavách hráčů, kteří jsou stále pod větším tlakem. Čím víc prohraných zápasů bude, tím budou pod větším tlakem. Pardubice jsou po výhře schopné baráž nějako remízou uplácat až do pozice, kdy je baráž může minout. A v té samé pozici je i Jablonec. Teď musí tuto pozici hráči prostě zvládnout. Na jedné straně hrajete o Evropu a mluví o vás v superlativech, na druhou stranu bojujete o českou ligu ve skupině o záchranu."

Jaroslav Hrabák, sportovní redaktor a fotbalový expert: „Spadnout nemůžeme, ale baráž je jasná. Už od podzimu se netrefili. To jde za trenérem. S Pardubicemi to nebyla žádná výjimka. Když jsem včera před zápasem dostal do mobilu sestavu, tak jsem ani na fotbal nejel. Že se prohraje se stane. Ale trenér neudělá nejmenší změnu. Místo nemocného Pilaře posílí útok bekem. Změna trenéra teď už ale týmu nepomůže, to už musí tým doklepat. K výměně mělo dojít nejpozději na jaře. S trenérovým systémem nebudeme porážet ani týmy ve druhé lize. Nejlepší bude, když skončíme čtrnáctí a Sparta B bude třetí ve druhé lize a baráž nebude. To je naše jediná naděje."

Miroslav Procházka, trenér A týmu Pěnčína (JN – I.A.): „Tahle prohra už dobrá není. Když mančaft nevystřelí ani na bránu, tak nemůže dát gól, to je logické. Rychlá změna trenéra by teď asi aale neprospěla. To ovšem musí rozhodnout vedení FK. Velkou roli hraje psychika hráčů, už je to asi ponorka. Na Střelnici je nějaká změna potřeba. A k tomu ještě, když porovnáme návštěvnost, tak je nízká. Přijde 1600 lidí, do Teplic asi 2000, do Karviné 1500. Jen na Spartu přišlo 8 000. Zájem moc velký o fotbal není. Ale i tak věřím, že se situace zlepší. Ono je velmi těžké vyměnit trenéra, kdo by tam šel, koho vzít? Dovedl bych si na tom postu představit třeba Vodičku, ten je dostatečně přísný. Trochu by se něco mezi hráči a trenérem změnilo. Navíc klub prodal Doležala a Čvančaru, ti teď chybí. A s novým hráčem Silným z druhé ligy nemůžeme hrát o sestup. Za čtyři roky už jsou ale hráči s trenérem okoukaní. Budou to na Střelnici ještě nervy."

Adam Pelta, manažer FK Jablonec B: "Áčko je, za mne, velké zklamání. Patnáct minut hrajou dobře, vypadá to, že jim dají tři góly a pak z ničeho nic přestali. Nevím, proč. Kdybychom dali první, ale my nedáváme žádné góly. Kromě dvou šancí Malínského jsme si žádné větší nevytvořili. Nic moc, bída. Musí přijít nějaký velký, nový impuls. Jestli třeba trenér, tak to musí řešit táta. Ale impuls přijít musí. Moc možností není, buď se vyhodí pět hráčů nebo trenér, nic víc nejde. Je důležité porazit Karvinou nebo aspoň neprohrát. Když ji porazíme, tak utečeme baráži. A bude to problém. Hlavně s ní nesmíme prohrát. Ale i Karviná ještě hraje o život."