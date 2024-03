Tři body pro Jablonec! Takový je výsledek dalšího kola FORTUNA:LIGY pro jablonecké fotbalisty. Ti si za vítězství na půdě Slovácka přivezli tři body, když ukazatel po závěrečném hvizdu ukazoval skóre 0:1.

Slovácko - FK Jablonec | Foto: fkjablonec.cz

Do Uherského Hradiště na hřiště 1. FC Slovácka cestovali jablonečtí fotbalisté s vědomím dobrých výkonů v minulých zápasech. Favoritem, vzhledem k postavení v tabulce, byl domácí celek. A ten také byl v úvodu aktivnější. První vážnější šanci však měli Jablonečtí.

Ve čtvrté minutě. po akci Chramosty. střílel Hollý, jeho ránu však bránící hráč srazil na roh. Jak postupoval čas, hra se vyrovnávala, i když Slovácko se dostalo do příležitostí. Hlavičku Cecilii ale Hanuš chytl a další pokus stejného hráče o pár minut později minul Hanušovu branku. Radost domácích fandů vypukla ve 30 minutě, když Petržela levačkou střílel přesně k tyči jablonecké branky. Trvala však jen chvilku a po ověření situace VARem gól uznán nebyl. Těsně před koncem prvního poločasu pak po střele hostujícího Nebyli podržel svůj tým brankář Heča a do kabin se šlo za nerozhodného stavu.

V poločase Jablonečtí vystřídali, za Chramostu přišel Kanakimana. Vystřídali i domácí a v padesáté třetí minutě Cecilia našel nahrávkou Siňavského, jeho střela byla zblokována, míč se dostal k Petrželovi, který tvrdě vypálil. Hanuš byl ale na místě a skóre se neměnilo. V 62. minutě, když se zdálo, že domácí zvyšují tlak, Jablonečtí udeřili! Po centru střídajícího Kanakimana se přesně trefil Štěpánek a Jablonec vedl 1 : 0.

Po obdržené brance domácí dvakrát vystřídali a snažili se o zvrat. Střídali hosté a namísto Drchala přišel zkušený Tomáš Hübschman a hosté pozornou obranou a snahou o rychlé výpady domácí do jasných příležitostí nepouštěli. Ti opět střídali, stejně tak i hosté, obraz hry se ale nezměnil. A totéž platilo i pro čtyři nastavované minuty. Domácí nezachránil ani brankář Heča, který v závěrečné dvouminutovce vyrazil do útoku.

Jablonec si přivezl ze Slovácka velmi cenné tři body a potvrdil tak dobrou jarní formu.

Domácí lodivod Martin Svědík byl výkonem svého mužstva proti Jablonci zklamán. „Do utkání jsme nevstoupili dobře. První poločas byl Jablonec aktivnější a měl odražené balony. My jsme ztráceli balony a prohrávali osobní souboje. Jablonec hrál jednoduše a účelně. Soupeř už v té době mohl dohrát gólově dvě tři situace. Ve středové řadě jsme měli velké rezervy. Naráželi jsme i na dobrý presink soupeře. Souvislý tlak kombinací nebo centry jsme si prostě nevytvořili,“ litoval kouč Slovácka a pokračoval hodnocením druhé půle. „Druhý poločas jsme si řekli, že musíme aktivně pracovat na ofenzivě. Ale to se nestalo. Zlepšili jsme se v tom, že jsme soupeře nepouštěli do rychlých brejků. Z jedné střely Jablonce jsme inkasovali, bylo to po nezodpovědnosti. Pak už tam byla jen křeč. Zápasu z naší strany chyběly větší emoce. Z naší strany tam byly velmi špatné pasáže. Mrzí mě, jak to dopadlo, je to i moje zodpovědnost. Po takto špatném výkonu nemůžeme myslet na body. Lidi, kteří tu chodí na fotbal si nezaslouží, abychom předvedli takto bezkrevný výkon,“ řekl k zápasu Svědík.

Naopak jablonecký kouč Radoslav Látal si na Slovácku užíval druhé venkovní vítězství, neboť před zápasem řešil velké problémy se sestavou. „Přijeli jsme sem ve velmi špatném stavu, chybělo nám hned několik hráčů základní sestavy. Těsně před odjezdem nám z toho vypadl ještě Martinec. Museli jsme to celé překopat a pozměnit. Dnes je velice pozitivní to, co jsme tu předvedli. Moje mužstvo zaslouží pochvalu, protože pracovalo poctivě celých devadesát minut. Defenzíva pracovala velmi dobře. Jediné, co mně tam chybělo, byla lepší přechodová fáze, lepší finálka. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě,“ liboval si Látal. „Houska byl nemocný, Pleštil je dlouhodobě zraněný. Vykartovaní byli Hurtado a Černák. Stopera jsme vyřešili variantou s Filipem Součkem, který to hrával kdysi v Brně, vsadili jsme tam na zkušenost před Karbanem z B-týmu. Jinou variantu jsme snad ani neměli. Ti co dnes nastoupili, mě velmi mile překvapili,“ chválil náš lodivod.

1.FC Slovácko : FK Jablonec 0 : 1 (0 : 0)

Branky: 62. Štěpánek (Kanakimana)

1.FC Slovácko: Heča – Reinberk (87. Vecheta), Hofmann, Daníček (C), Doski – Trávník (66. Kvasina), Havlík – Petržela (62. P. Juroška), Kohút (46. Kim), Siňavskij (66. Kalabiška) – Cicilia.

FK Jablonec: Hanuš – Tekijaški, Štěpánek, D. Souček – Hollý (83. Alégué), Kratochvíl (C), Nebyla, F. Souček, Čanturišvili – Drchal (74. Hübschman), Chramosta (46. Kanakimana, 90. Karban).