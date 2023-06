„Bude to jiné, je to jiný pohled na fotbal, ale teď už jsem si na to trochu zvyknul, když jsem půl roku nehrál kvůli zranění. Takže už teď jsem byl takový pomocník v kabině. Když to řeknu v nadsázce, tak jsem se na to už lehce připravoval. Určitě to bude větší zodpovědnost,“ dodává Jan Krob, který se přesouvá z pozice hráče na trenérský post.

Trenérem brankářů se stal zkušený Oldřich Pařízek. Ten působil jako brankář v Jablonci, ale také v belgickém Royal Antwerp FC nebo v Dukle a Žižkově. Určitě má pro gólmany zkušeností na rozdávání.

Dobrou zprávou pro fanoušky Jablonce je také fakt, že kapitán Tomáš Hübschman se nechystá pověsit kopačky na hřebík a bude nadále oblékat dres s číslem 3 na zádech.

Do startu přípravy již nebyli povoláni defenzivní hráči Joshua Akpudje a Ishaku Konda, kteří mají svolení hledat si angažmá. Chyběl také Michal Surzyn, který zahájí přípravu s Pardubicemi a řeší se jeho působení ve východočeském klubu. Chyběl také Adam Richter, ten odešel do Opavy.

Reprezentační povinnosti si plní Davis Ikaunieks s Vladimirem Jovovićem, kteří se také nehlásili na startu přípravy. Stejně tak hráči, co byli na hostování – Pavel Šulc, Václav Sejk, Matěj Polidar, David Heidenreich a Jan Král.

Kromě již ohlášených posil se k týmu v pondělí připojil útočník Václav Drchal, který má svolení od mateřského klubu Sparty Praha připravovat se s Jabloncem. O formě jeho působení na severu Čech se jedná. Z hostování se vrátili útočník Jan Silný a záložníci Dominik Pleštil a Tomáš Smejkal.

Brankáři

Hanuš Jan, Surovčík Jakub.

Obránci

Černák Michal, Martinec Jakub, Slávik Adrián, Souček Daniel, Štěpánek David.

Záložníci

Alegue Alexis, Houska David, Hübschman Tomáš, Jovović Vladimir, Kratochvíl Miloš, Malínský Tomáš, Nykrín David, Pleštil Dominik, Považanec Jakub, Schön Patrik, Smejkal Tomáš, Tchanturishvili Vakhtang.

Útočníci

Drchal Václav, Chramosta Jan, Ikaunieks Davis, Náprstek Matěj, Silný Jan.