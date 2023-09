/FOTO, VIDEO/ Fotbalisté Hradce Králové při obnovené premiéře trenéra Václava Kotala porazili v 9. kole první ligy Jablonec 1:0. Domácí díky brance Daniela Horáka ze 17. minuty uspěli po sérii tří porážek. Severočeši dohrávali od 72. minuty bez vyloučeného Haidersona Hurtada.

Václav Kotal po návratu na lavičku Hradce Králové. | Video: www.fchk.cz

Východočeši v nejvyšší soutěži zdolali dnešního soupeře poprvé od roku 2010 po 13 zápasech a upevnili si 11. příčku. Jablonec jako jediný tým v ligové sezoně zůstává bez vítězství a je čtrnáctý.

„Prvních dvacet minut jsme chtěli hrát a kombinovat, zápas jsme měli pod kontrolou, ale pak uděláme hloupou chybu, přišlo tam podcenění a gól. V rozhodující chvíli zápasu šel Chramosta sám na brankáře, jenže domácí hráč to vykopne z brankové čáry. Pak ta zbytečná červená, kupí se nám to. V deseti máme ještě dvě velké šance, ale nedáme. Je to o psychice. Každý má v hlavě, že jsme dlouho nevyhráli. Šance máme v každém zápase, ale nejsme schopni to dotáhnout do vítězného konce,“ řekl Radoslav Látal, trenér Jablonce.

„Nálada v mužstvu nebyla po osmi gólech z posledních dvou zápasů ideální. Přesvědčovali jsme hráče, že to v nich je. Škoda jen, že jsme nedokázali přidat druhý gól, pak by to bylo klidnější. Ty dvě situace, tam nám zatrnulo. Já jsem pedant na obrannou činnost, i proto mě dneska těší čisté konto. Jsem rád, že to všechno dopadlo a můj návrat se vydařil. Užívám si zdejší novou arénu,“ uvedl hradecký trenér Václav Kotal.

Po 11 letech se vrátil na královéhradeckou lavičku a ve srovnání s minulým debaklem 1:5 v Mladé Boleslavi, po němž byl odvolán kouč Weber, změnil sestavu na čtyřech místech. Mimo jiné se do ní vrátil uzdravený záložník Pilař, který v srpnu 2010 při poslední výhře nad Jabloncem vstřelil jediný gól zápasu.

Právě Pilař našel podle agentury ČTK v 17. minutě přesným pasem nabíhajícího Horáka, na nějž obrana hostů zapomněla, a krajní záložník poslal míč od tyče do sítě. Třetím gólem v ligové sezoně potvrdil pozici momentálně nejlepšího střelce Východočechů.

Po půlhodině hry mohl zvýšit Vašulín, který po Krejčího vysunutí unikal jabloneckým zadákům, ale na brankáře Hanuše nevyzrál. Na druhé straně nebezpečně vypálil Filip Souček, brankář Bajza byl ale připraven.

Vašulín znovu prověřil Hanuše hned po změně stran střelou ze zhruba 25 metrů. V 72. minutě měl na kopačce vyrovnání Chramosta, když lobem přehodil vybíhajícího Bajzu, ale míč ještě před brankovou čarou dostihl obránce Čihák.

Hned z protiútoku zastavil Kolumbijec Hurtado unikajícího Vašulína faulem a dostal červenou kartu. I v oslabení mohli Severočeši díky náhradníkům vybojovat bod, ale Krulich ve výborné pozici hlavičkoval vedle branky a Drchal přestřelil. Vyrovnat se hostům nepodařilo ani v šestiminutovém nastavení. Naopak Kučera mohl náskok ještě zvýšit, ale jeho střelu zastavila tyč.

Jablonec v minulém ligovém ročníku vyhrál oba vzájemné zápasy s celkovým skóre 7:1, ale v této sezoně má se šesti góly nejslabší útok z celé soutěže. Statistiky naopak vede v počtu žlutých karet, celkem jich nasbíral 18. Filip Souček dnes viděl čtvrtou, takže příští kolo bude podle ČTK chybět.

FC Hradec Králové - FK Jablonec 1:0 (1:0)

Branka: 17. Horák. Rozhodčí: Machálek - Hájek, Lakomý - Adámková (video). ŽK: Leibl, Harazim, Dancák - F. Souček, Polidar, Kratochvíl, Jovovič. ČK: 72. Hurtado (Jablonec). Diváci: 7762.

Hradec: Bajza - Klíma, Čihák, Leibl (90.+1 Ševčík), Horák - Kodeš, Dancák - Harazim, Krejčí (86. Kučera), Pilař (90.+1 Juliš) - Vašulín (81. Hais). Trenér: Kotal.

Jablonec: Hanuš - D. Souček, Tekijaški, Hurtado, Polidar - F. Souček (64. Krulich), Houska (87. Martinec) - Alégué (76. Čanturišvili), Kratochvíl, Jovovič (76. Schön) - Chramosta (76. Drchal). Trenér: Látal.