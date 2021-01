Jablonec n. N. V sobotu 9. ledna čeká svěřence trenéra Rady poslední přípravné utkání před startem jarní části ligy. V Satalicích se utkají s Duklou Praha.

Jablonec v přípravě | Foto: fkjablonec.cz

První přípravné utkání na německé půdě sehrál tým FK Jablonec v Drážďanech a soupeři podlehl 2"1. Asistent trenéra Petra Rady k další přípravě řekl: "Dnes to byl náš třetí tréninkový den a je na nás vidět, že nejsme úplně rozehraní. Poslední dva dny jsme měli po dvou trénincích a kluci dnes měli trochu utažené nohy. Nebudeme se na to vymlouvat, ale balon nás zatím neposlouchá tak, jak bychom chtěli. Oba góly jsme dostali z naší pravé strany, budeme se na to muset ještě podívat."