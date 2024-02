V sobotu 17. února v 15 hodin čeká doma jablonecký tým velmi důležité utkání proti Českým Budějovicím. V prvním jarním zápase v Edenu se přesvědčili, jakou sílu má divácká podpora a celková kulisa na vývoj zápasu. Domácí příznivci dotlačili Slavii k výhře 4:3 i přes bojovný výkon Jablonce. A právě takovou podporu teď potřebují svěřenci trenéra Látala na Střelnici.

trenér FK Jablonec Radoslav Látal | Foto: fkjablonec.cz

"Budeme na tribuně potřebovat každého z vás," zní z kabiny.

Jablonecké fotbalisty čeká v sobotu jarní premiéra na domácím pažitu Střelnice. V důležitém klání přivítá Látalův celek poslední tým ligové tabulky z Českých Budějovic.

Jihočechy provází v této sezoně problémy. Pod taktovkou trenérů Nikla a Zápotočného hráli na podzim někdy zajímavě, ale častokrát spíše neúčelně. S pouhými 11 body přezimovali poslední a okolo klubu je nadále spousta otazníků. Na veřejnosti se řeší bojkot fanoušků, finanční trable i prodej klubu. Proto nepřekvapí, že Dynamo bylo v zimě na přestupovém trhu spíše v úsporném režimu. Do Baníku odešel za odstupné útočník Adediran a jedinou posilou se stal německý útočník Tranziska. Ve čtvrtek pak tým posílil ještě navrátilec Brandner. „Nějaké problémy kolem tu jsou, ale věřím, že se brzy vyřeší a my se budeme moci soustředit jen na fotbal,“ komentoval dění v klubu nový kouč Lerch. „Jasně jsme řekli, že naším cílem je udržet ligu. Kluci jsou odhodlaní a chtějí se o to poprat,“ vzkázal před startem jara českobudějovický kouč. Pod jeho vedením Budějovice neprohrály žádné ze zimních přípravných utkání a podle výsledků se zřejmě podařilo zlepšit i na podzim tolik propustnou defenzívu.

"Bez fanoušků nejde hrát fotbal na nejvyšší úrovni, a proto potřebujeme každého permanentkáře, aby vzal sourozence, rodiče, kamarády, kolegy z práce, spolužáky a další, kterým záleží na fotbale v Jablonci, přímo na Střelnici. Hráči v neděli ukázali, že se dokáží porvat za náš klub, ale potřebují cítit podporu z tribun. Potřebují, abyste je hnali dopředu za vítězstvím. Sobotní zápas je pro nás hodně důležitý. Buď u toho s námi," vzkazuje jablonecký tým.