Zdravotní problémy donutily jabloneckého kouče k několika změnám v základní sestavě, do branky se tak postavil Hanuš a premiéru v základní sestavě Jablonce si odbyl útočník Čvančara. Naopak v nominaci chyběli Krob či Robert Hrubý, který nemohl nastoupit kvůli vzájemné dohodě klubů a hostování právě z Ostravy.

ŠANCE SE RODILY NA OBOU STRANÁCH

První velké vzrušení na jablonecké Střelnici přišlo po pěti minutách hry, Ladra vypálil z dvaceti metrů, jeho střelu Laštůvka vyrazil jen před sebe, následný střet dobíhajícího Schranze s Holzerem rozhodčí ani následně VAR jako penaltový neposoudil. Do vedení tak mohli jít po dalších pěti minutách hosté, dobrou průnikovou přihrávku dostal Potočný, vyhnul se i vybíhajícímu brankáři Hanušovi, ale míč nedokázal poslat do odkryté branky! Na opačné straně měl zajímavou příležitost hlavou po rohovém kopu Zelený, jenže balon netrefil čistě.

Další hlavičkový pokus přišel z hlavy útočníka Čvančary po prudkém centru Ladry, míč šel zamířil nad břevno. Ani Baník nebyl bez příležitostí, Fleišman přízemní přihrávkou našel v jabloneckém vápně Potočného, ten ale balon poslal jen vedle branky. Pět minut před poločasovou pauzou měl Jablonec výhodu přímého kopu poblíž rohu velkého vápna, Ladra z této situace zkoušel překvapit ostravského brankáře střelou na přední tyč, ale Laštůvku stihl zastoupit a hlavou stačil míč srazit na boční síť Kuzmanovič.

PO HODINĚ KONEČNĚ GÓL

Baník o poločase vystřídal útočníky, Tijaniho nahradil Šašinka. Hostující Potočný teprve po čtvrtém ostřejším souboji na Podaného konečně viděl z rukou hlavního arbitra Machálka žlutou kartu. Ostravští ale dál hrozili, nejdříve skočil do zakončení střídajícího Šašinky obětavě stoper Kubista, vzápětí Holzerovu střelu srazil mimo tyče Schranz. Jablonec se postupně tlačil čím dál více do zakončení, Podaný se dostal ve vápně mezi dvojici hráčů, ale zakončit už se mu nepovedlo. Po hodině hry už ale Střelnice propukla v jásot, rohový kop poslal na malé vápno ideálně Ladra a útočník Schranz hlavou poslal Jablonec do vedení 1:0!

Ve vápně soupeře to dál vřelo, viditelné problémy dělal hostující obraně vytáhlý útočník Čvančara. Po faulu na něj kopali domácí další standardní situaci, balon se na konci akce dostal až na zadní tyč k číhajícímu stoperu Martincovi, ten ale v dobré ale zároveň těžké pozici promáchl. Sportovní gesto pak ocenili jablonečtí diváci, když hostující Svozil nelenil a pomohl jabloneckému Čvančarovi během hry od křečí.

Na hřiště se dostal jako střídající hráč i černohorský reprezentant Jovović, ten jen po několika minutách na hřišti donutil Laštůvku střelou k tyči k dobrému zákroku. Jablonec po jeho příchodu na hřiště přeskupil řady a vysunul do útoku místo odchozího Čvančary Zeleného, a právě on čtvrt hodiny před koncem právě vypíchl míč v souboji Tetourovi, vysunul do zakončení Schranze, jeho střelu gólman stačil vyrazit jen před sebe a ten kdo byl u zrodu celé akce, tedy Zelený doklepl míč do sítě na 2:0!

NA SLOVENSKO BEZ NERVŮ

Čtyři minuty před koncem se k odraženému balonu v našem vápně dostal Tetour, po jeho ráně z voleje to v ochozech Střelnice jen zahučelo. Jablonec si ale jinak užil poklidný konec zápasu a po vítězství 2:0 se dobře naladil i na čtvrteční důležitou bitvu v pohárové Evropě na půdě Dunajské Stredy.

FK Jablonec - Baník Ostrava 2:0 (0:0)

Branky: 61. Schranz (Ladra), 76. Zelený

Karty: 90+1. Libor Holík (JAB) – 38. Fillo (OVA), 47. Potočný (OVA), 70. O. Šašinka (OVA), 74. Laštůvka (OVA)

FK Jablonec: Hanuš – Libor Holík, Martinec, V. Kubista, Podaný – Ladra, Hübschman (C), Považanec, Zelený – Čvančara, Schranz.

Náhradníci: Vajner – Jeřábek, Štěpánek, Jovović, Macháček, Velich, Haitl.



FC Baník Ostrava: Laštůvka (C) – Fillo, J. Pokorný, Svozil, Fleišman – Holzer, Daniel Tetour, Jánoš, Potočný – Kuzmanović, Mu. Tijani (46. O. Šašinka).

Náhradníci: Budinský – Azackij, Chvěja, Juroška, Jirásek, Reiter, O. Šašinka.



Rozhodčí: Machálek – Dohnálek, Ratajová

Utkání sledovalo 2 436 diváků.