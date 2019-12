Jablonečtí fotbalisté strhli vítězství na opavské půdě osm minut před koncem zásluhou střídajícího Dominika Pleštila. Utkání nabídlo hodně šancí na obou stranách, ale naše vítězství nakonec vystřelili Doležal a střídající Pleštil.



SFC Opava- FK Jablonec 1:2 (0:0)

Radova družina se po pěti týdnech vrátila na opavský stadion, tentokrát v touze uzmout domácím po pohárovém postupu i ligové body. Jablonecký kouč do zápasu vyslal na chlup totožnou základní jedenáctku s dvěma útočnými hroty, která před týdnem doma překvapivě podlehla nováčkovi z Českých Budějovic. Jabloneckým barvám totiž nadále scházeli zranění Kratochvíl, Matoušek i kapitán Hübschman.

Jablonec v začátku utkání ohrožoval domácí branku po nepřesných pokusech Holíka a Považance. Podobně nepřesné zakončení předvedli i domácí zásluhou Mondeka. Po čtvrthodině hry přišlo velké nedorozumění v jablonecké obraně mezi stoperem Břečkou a brankářem Hrubým, ti se nedohodli a mezi ně vtrhl domácí Šulc, který z úhlu zakončoval do prázdné branky, jenže trefil jen jabloneckou tyčku a dobíhající Holík už stačil míč poslat do bezpečí!

Jablonec poprvé vážněji zaměstnal Fendricha po centru Sýkory a Jovovićově zakončení. Domácí brankář si poradil i se zablokovaným pokusem záložníka Kubisty. Vzápětí opavského brankáře prověřil skákavou střelou Jovović. Domácí si poté vytvořili tlak po sérii rohových kopů, po jednom z nich zakončoval hlavou urostlý útočník Dedič, ale Hrubý míč na brankové čáře lapil. Na opačné straně vybídl k zakončení Doležal Jovoviće, dal mu míč na velké vápno proti noze, jenže černohorský reprezentant i z této ideální pozice branku soupeře překopl. V závěru první půle scházel skluzujícímu Mondekovi půlmetr k zakončení.

Po obrátce začal náporem Jablonec, čtyři minuty po změně stran nám vyšlakombinační akce na pravé straně, Považanec sklepl autové vhazování k Holešovi, jehož zpětnou přízemní přihrávku do vápna přesně trefil útočník Doležal a Jablonec se jeho osmou trefou v sezoně ujal v Opavě vedení!

Severočeši si podobnou akci o chvíli později zopakovali, tentokrát centroval do vápna Doležal a Sýkora hlavičkoval jen o pár decimetrů vedle vzdálenější tyče! Domácí odpověděli nebezpečnou hlavičkou k tyči, ale Hrubý se skvěle přemístil a u tyče míč lapil.

Dvacet minut před koncem ale nechala jablonecká obrana příliš prostoru na své levé straně, toho využil Hrabina, jeho centrovaný balon poslal přesnou hlavičkou do sítě na vzdálenější tyči Žídek a bylo srovnáno na 1:1!

Po vyrovnání si domácí vytvořili i další šance, které jsme přežili i se štěstím. Šulc se zjevil v dorážce, ale gólovou radost mu překazil na brankové čáře stojící Holík! Z brejku mohl přidat druhou jabloneckou branku Považanec, jenže přestřelil. Deset minut před koncem si trhal vlasy domácí Souček, jeho střelu tentokrát na brankové čáře vykopl Jugas! Vzápětí vyprášil rukavice Hrubého zblízka Simerský.

Gólový úder si Jablonec nechal na 83. minutu, to Krobův centr z levé strany hřiště přizvedl domácí Svozil přímo ke kopačkám střídajícího Pleštila, a ten zblízka vystřelil Jablonci opět vedení!

Jablonec už závěr zápasu přečkal bez většího vzruchu a ze Slezska si odváží velmi cenné tři body!

Trenér Rada k zápasu řekl: Trenér Jablonce Petr Rada bral ve Slezsku všechny body po domácí ztrátě s Českými Budějovicemi. „Byla to teď jiná situace než před pohárovým zápasem. Jeli jsme sem s respektem a dvacet minut jsme měli pod kontrolou. Pak jsme tam měli nedorozumění, domácí dali tyčku, a to byl klíčový moment prvního poločasu. V druhém poločase jsme tam měli dobré kombinace směrem dopředu. Z jedné situace jsme pak dostali zcela zbytečnou vyrovnávací branku, kde jsme nedostoupili hráče. Následovala horší pětiminutovka, tam jsme vykopávali z prázdné branky. Ale dostali jsme se do vedení. Krob tam před rozhodující brankou ukázkově odcentroval a Pleštil ukázkově uzavřel stranu a dal na 2:1. Uhráli jsme to, domácí tam měli nepřesné střely. Vítězství z Opavy si hodně ceníme, domácí tam mají hodně nepříjemných hráčů. Doma jsme prohráli s Budějovicemi, s kterými jsme si nepohlídali jeden brejk, ale někdy takové brejky a zápasy prostě jsou. Teď jedeme znovu ven do Mladé Boleslavi, ztracené body jsme si vzali tady na horké půdě v Opavě,“ těšily získané body jabloneckého kouče.Ten pochválil střelce rozhodující branky Dominika Pleštila. „Je to náš odchovanec, má velký potenciál, jen ho přibrzďovalo jeho zranění. Je to rychlostní krajní hráč. Dohodli jsme se, že bude jako odchovanec teď dostávat více šancí. Gól mu určitě může pomoci, jako rychlostního hráče si ho musíme cenit,“ konstatoval Rada, který opět neopomněl vyzdvihnout výkon útočníka Doležala, který vstřelil již osmou branku v sezoně. „Jedna šance, jeden gól. Je pro mě podstatné, co odvede pro mančaft, než jeho vstřelené góly. Je to hráč, který uhraje spoustu soubojů, udrží balony, je prostě přínosem pro klub. Maká furt naplno, když ho chcete střídat, tak to už musí být. Je to pro mě strašně důležitý hráč pro tu pracovitost a osobní souboje."

Za Opavu: Jan Žídek (70)

Za FK Jablonec: Martin Doležal (49), Dominik Pleštil (82)

Sestava Jablonce: Hrubý, Břečka, Holík, Jugas, Krob, Jovovič, Kubista, Považanec, Sýkora, Chramosta, Doležal

Náhradníci: Richter, Plechatý, Acosta, Hämäläinen, Macháček, Pilík, Pleštil