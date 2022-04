Hosté vedli díky rychlé trefě Adama Hlouška, Matěj Rakovan pak navíc vyrazil penaltu Václava Pilaře. Domácí ve druhé půli alespoň srovnali zásluhou Davise Ikauniekse. Na severu Čech se rychle měnilo počasí a přívlastek aprílové bylo namístě. Část utkání se odehrála v hustém sněžení, část za sluníčka. Jablonec je v tabulce dvanáctý, Zlín o příčku před ním.

Jablonec čeká po dnešním zápase na výhru už osm zápasů, sice prohrál jen jediné jarní utkání, ale čtrnáctá remíza je pro tým Petra Rady opět na chvostu tabulky trestuhodně málo. „Jako kolovrátek. Čtrnáctá remíza a to je málo. Běží pátá minuta, první šance soupeře, propadne to tam a prohráváme. Pro nás nevýhoda na tomto terénu. Sami máme velkou šanci, ale nejsme tam důrazní při šancích, jako měl třeba Silný. Dovršením první půle byla neproměněná penalta. Nejsem ten, co by to Vencovi Pilařovi vyčítal. Věřil si, byl určený, ale bohužel. Udělali jsme o poločase dvě změny, chtěli jsme tím spíš oživit hru. Chtěli jsme být aktivní, soupeř měl také dvě velké šance. Náš Malínský měl hlavou stoprocentní šanci. Pak byl ten roh a naštěstí jsme stihli vystřídat. Padlo to tam a bylo to pro nás klíčové v té situaci. Bylo ještě dostatek času na to to zvrátit. To střídání bylo spíše o štěstí, že jsme takto vystřídali. Převahu jsme poté měli, ale soupeř hrozil z brejků. Remíza je pro nás málo a je to ztráta v naší situaci. Chtěli jsme odskočit. Musíme zmobilizovat síly na příští týden, kdy hrajeme proti úřadujícímu mistrovi,“ konstatoval trenér Jablonce.

Milan Fukal: Zápas Jablonce se Zlínem je zápas o všechno

Hostující lodivod Jan Jelínek byl nakonec s bodem získaným na jablonecké Střelnice spokojený. „Převládá ve mně spíše zklamání. Ctíme sílu soupeře i jeho šance, které si vypracoval. Jenže sami jsme měli dvě obrovské příležitosti ke vstřelení druhé branky. Ale i Jablonec měl dost šancí a nás podržel brankář Rakovan. Jablonec šel do tlaku nákopy, konec zápasu byl o tom, jestli to zvládneme uhrát. Dovolili jsme Jablonci strašně moc standardních situací a tím se dostal do tlaku. Jeden z rohů jsme bohužel nedokázali uskákat. Spíš mě mrzí to, jak k tomu rohu vůbec došlo, to si ale ještě rozebereme. Se vší pokorou ten bod nakonec bereme. Ani pro jeden tým remíza toho moc neřeší. Teď musíme zvládnout domácí zápas s Mladou Boleslaví,“ vzhlíží už k dalšímu programu svého týmu kouč Fastavu.

Po dnešní bodové ztrátě už je jisté, že Radův Jablonec bude v nadstavbě bojovat v poslední skupině o záchranu. „Těžké to samozřejmě bude. Situace se komplikuje a není to jednoduché. Skupina dole se takto asi už uzavře a budeme hrát o bytí a nebytí. V tříbodovém systému je tolik remíz prostě strašně znát,“ dodal Rada.

FK Jablonec - Fastav Zlín 1:1 (0:1)

Góly: 72. D. Ikaunieks - 5. Hloušek

Sestavy:

Domácí: Hanuš – Surzyn (72. V. Kubista), Martinec, Zelený, Krob – Hübschman (C) – Malínský, Houska (46. Považanec), Kratochvíl, Pilař (46. Černák) – Silný (72. D. Ikaunieks).

Náhradníci - domácí: Hrubý, Štěpánek, Považanec, Ikaunieks, Pleštil, Kubista, Černák

Hosté: Rakovan – Cedidla, J. Kolář, Simerský (C), Hloušek (44. Matejov) – Conde, Y. Dramé (70. Hrdlička) – Fillo (70. Reiter), R. Hrubý, Janetzký – V. Vukadinović (85. Chwaszcz).

Náhradníci - hosté: Dostál, Reiter, Matejov, Hrdlička, Hellebrand, Chwaszcz

Karty: Rada, Černák - Hloušek

Rozhodčí: Szikszay – Hrabovský, Volf