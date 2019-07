Fotbalisté Jablonce schytali devět dní před startem sezony FORTUNA:LIGY tvrdý direkt. Severočeši podlehli na soustředění v Rakousku i druhému zahraničnímu soupeři, od druholigového německého Bielefeldu inkasovali výprask 0:4 a navíc přišli o dva stopery.

Trenér Petr Rada. | Foto: Michal Vele

„Je to hodně tvrdá porážka. Jsme přípravě, ale to nemění nic na tom, že bychom neměli takhle vysoko prohrát. Výsledek mrzí. Ale na prvním místě mě štve, že se nám znova zranil Kubista. Podle doktora to vypadá na křížové vazy. Domů nám odcestoval i zraněný Jugas, takže jsme tu zůstali prakticky s jedním stoperem, což je Břečka. Teď musíme řešit tyhle nepříjemné personální věci. Zápas jako takový si musíme rozebrat. Musíme se zkonsolidovat, měli bychom si říct, že takhle to nejde,“ řekl na klubovém webu jablonecký kouč Petr Rada, jehož svěřence čeká v Rakousku ještě sobotní generálka s Rapidem Vídeň (15.30).