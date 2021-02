Jablonec po vydařené sérii devíti ligových zápasů bez porážky v posledních dvou duelech venku dvakrát po sobě nebodoval a proti Boleslavi se chce vrátit na vítěznou vlnu. Se středočeským soupeřem ale v nejvyšší soutěži prohrál tři z posledních pěti domácích duelů.

"Samozřejmě dvě porážky za sebou nás mrzí, hlavně ta poslední v Ostravě, kde jsme měli na to, abychom něco přivezli. Čekají nás teď dvě těžká utkání doma s Boleslaví a potom se Slováckem, která chceme zvládnout," uvedl v nahrávce pro média jablonecký trenér Petr Rada.

Mladá Boleslav v minulém kole remizovala s Plzní 2:2, když o vítězství přišla až v 86. minutě. Středočeši, kteří postrádají potrestaného kapitána Marka Matějovského, v osmi ligových zápasech po návratu trenéra Jarolíma nevyhráli a na vítězství čekají už 10 kol. Venku v této sezoně nejvyšší soutěže získali jen dva body a jsou tam spolu s Opavou nejhorší.

"Z utkání s Plzní se dalo vytěžit víc. Tak dlouhé čekání na výhru nepamatuji a už jsem z toho skoro frustrovaný. Už musíme začít bodovat naplno a to bez rozdílu, proti jakému soupeři nastoupíme. Při veškerém respektu k síle Jablonce," uvedl Jarolím.

"Boleslav je sice v tabulce dole, ale kádr má silný a široký. Přišli tam kvalitní hráči. Je vidět, že ekonomika tam nehraje roli. V posledních zápasech sice neuhráli vítězství, ale měli řadu dobrých akcí. Těžký soupeř, ale my bychom se neměli bát nikoho," dodal Rada, který stejně jako Jarolím v minulosti trénoval českou reprezentaci.

Jablonec kvůli nezpůsobilému terénu po nepříznivém počasí doma nehrál poslední ligový zápas se Slováckem ani následný duel domácího poháru. Severočeši se snažili udělat maximum, aby dostali trávník do lepšího stavu. "Na tomhle terénu to bude obzvlášť na kondici. Může to být boj, nemusí to být takový fotbal. Pro nás je to škoda, protože my chceme hrát kombinační fotbal. Uvidíme, jak to bude vypadat," řekl Rada.

Utkání má výkop v pátek v 16:00. Původně se mělo hrát o dvě hodiny později, vedení soutěže však minulý týden vzhledem k počasí posunulo na dřívější čas začátky šesti z devíti duelů 20. kola. Kvůli trvajícím omezením proti koronaviru nemohou na stadiony diváci. Oba týmy mají k dobru jeden odložený zápas.