Jablonec si vytvořil mírnou převahu a v desáté minutě šel do vedení, když naražený balon trefil v plném běhu Čvančara přesně k tyči pardubické branky. Jenomže klid a pohodu na domácí kopačky vedoucí branka nepřinesla. Přinést ji mohla druhá branka, pokud by ve třinácté minutě balon z kopačky Doležala mířil mezi tři tyče. Bylo to po rychlé akci po levé straně, centr na penaltu,Doležal ve skluzu vystřelil nad.

A pak již bylo na hřišti k vidění mnoho nepřesností, nákopů a soubojů, ale málo fotbalovosti a kombinační, rychlé hry. A ve třicáté minutě přišel blesk z čistého nebe - snad první střelecký pokus Pardubic skončil v síti domácího gólmana. Střelu z velké dálky lehce tečoval domácí obránce Krob a Hanuš již na balon nedosáhl. Stav 1 : 1 pak vydržel až do poločasu.

V úvodu druhé půle se domácí pokusili strhnout vývoj utkání na svoji stranu. Vytvořili si mírnou převahu a přišla i další velká šance – Pleštil šel sám na hostujícího brankáře, ten ale předvedl perfektní zákrok a jeho pokus vyrazil. Akce však nekončila, po odrazu hlavičkoval Čvančara, pardubický gólman Boháč svůj tým podržel a balon opět vyrazil. To bylo v 50. minutě, potom se dlouhé minuty nic závažného nedělo, oba týmy pokračovaly v nepřesnostech a chvilkami to bylo ve stylu „kdo výš, kdo dál".

Jablonec měl přeci jen o trochu nebezpečnější útoky a v 70. minutě mohl jít do vedení. Prudký centr z levé strany, ale Doležal nedokázal usměrnit do soupeřovy branky. Poté přišla řada střídání v obou týmech a po jednom z nich, kdy byl na hřišti necelou minutu, jablonecký Malinský viděl, že soupeřův brankář je daleko z branky a téměř z poloviny hřiště vypálil. Pardubice zachránilo tentokrát břevno jejich braky! Poté se zápas již dohrával, obě mužstva již brala bod a hru tomu přizpůsobila.

Ani tři minuty nastavení nepomohly, aby si jeden z nich připsal plný počet bodů…….

Svěřenci domácího lodivoda Petra Rady toužili konečně po tříbodovém zisku, ale ani na pátý pokus se ho nedočkali a tabulkou se dál propadají.

Trenér Jablonce Petr Rada: „Znova tu sedíme a situace je stejná, tak jako v předešlých domácích zápasech. Opět jsme doma nezvítězili, byl jsem přesvědčený, že to dnes už zvládneme. První půli jsme byli víc aktivnější, šli jsme do vedení dobrou kombinační akcí. Měli jsme znovu šanci po Pleštilově akci, ale Doležal přestřelil. A přišla situace, která nás trápí. Nedůrazný odkop, soupeř vystřelí a Holíkovi se to odrazí a je vyrovnáno. Do druhé půle jsme vstoupili dobře, byly tam asi čtyři šance, ale gólman to všechno pochytal. Musíme do těch momentů jít i za cenu nějakého sebeobětování. Soupeř nás zlobil z brejkových situací, ale nic většího tam už neměl. Na hráčích leží nejistota, ani střídání se nám moc nepovedly. Bohužel, jsou to další ztracené body a komplikace,“ hodnotil další ztrátu Rada. Jak z prohlubující se krize ven? „Možná nějakým povedeným zápasem, třeba i těžkým. Na tréninku to vypadá, že to je slušné, ale přijde zápas a nic. V takovéto situaci jsme prvně. Hráči musí být silní a dostat se z toho. Je to něco podobného, co prožívala Mladá Boleslav v loňské sezoně. Když vedete hráči si věří a dělají kličky, dnes se míče zbavují, je to o sebevědomí. Hráči o tom musí přemýšlet,“ nabádá jablonecký kouč.

FK Jablonec – FK Pardubice 1:1 (1:1)



Branky: 10. Čvančara (Doležal) – 30. Tischler

Karty: 53. Čvančara (JAB) – 27. Jeřábek (PCE)

Diváci: 2440

Držení míče: 49 % : 51 %.

Střely na branku: 7:1. Střely mimo: 7:4. Rohy: 2:2. Ofsajdy: 3:1. Fauly: 15:11. (16:52:39)

FK Jablonec: Hanuš – Libor Holík, V. Kubista, Zelený, Krob – Pleštil, Považanec, Kratochvíl, Pilař – Čvančara, Doležal (C).

Náhradníci: Vajner – Vaníček, Hübschman, Malínský, Smejkal, Surzyn, Nešpor.

FK Pardubice: Boháč – D. Kostka, Šejvl, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek (C) – Chytil, Tischler, S. Šimek (46. Beran), Cadu – P. Černý (55. Huf).

Náhradníci: Markovič – Halász, Beran, Lee, Červ, Huf, Lupač.



Rozhodčí: Batík – Leška, Podaný