Po delší době jste opět vstřelil gól, takže spokojený?

Naposledy jsem dal gól proti Olomouci, ale v dalších zápasech jsem nic nedal, takže jsem spokojenej. Měli jsme dobrej vstup do utkání, ale pak jsme jim po naší chybě nabídli brejk a mohli jsme prohrávat. Naštěstí jsme to zvládli, dali góly a Příbram jsme přehráli. Až ke konci zápasu šel příbramský hráč sám na branku, ale šanci neproměnil. Tři body jsou pro nás hodně důležitý.

Byl to tedy pohodový zápas?

To bych neřekl. Příbram je hodně běhavej tým a nepříjemný v důrazu, ale dneska jsme až na pár výjimek podali dobrej výkon.

Výhra přišla v pravý čas, že?

Asi jo. V předcházejících zápasech jsme se do šancí ani moc nedostávali. Nevycházela nám finální ani předfinální fáze, ale dneska to už bylo lepší. Mohli jsme přidat víc gólů, ale důležitá je výhra.

Příbrami jste za dva zápasy dali devět gólů…

Ono to někdy sedne a někdy ne. Tam jsme vyhráli 6:0 a teď 3:0, takže je vidět, že tenhle dvojzápas nám vyšel. Na druhou stranu musím říct, že Příbram není špatný mužstvo, ale nám to dneska vyšlo a jsme za to rádi.

Jak vám bylo, když jste už slavili gól, ale pak sudí nařídil penaltu?

Prostě jsme se radovali dopředu a bylo to takové zvláštní. Naštěstí tu penaltu Tráva (Trávník) zvládnul a radost přišla podruhé.

Vlastimil Cakl