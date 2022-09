Po změně stran se však podařil obrat zase sklářům. V 63. minutě šťastně propasíroval míč za Hanuše střídající Filip Žák a o pouhé tři minuty později zakončil svůj únik nekompromisní ranou pod břevno Abdallah Gningue. Hosté pak závěr nezvládli. V 76. minutě nejprve putoval pod sprchy Malínský, který viděl červenou kartu po zbytečném dohrání brankáře Muchy a v nastavení se nechal vyloučit také Jovović.

Domácí lodivod Jiří Jarošík si vítězství svých barev po velkém obratu v druhé půli užíval. „Byly to nervy. Možná mi to dojde až déle, ale je to pro nás hrozně důležité vítězství. My dáme gól a už se ani pořádně neradujeme, v Teplicích je teď velké vypětí. Docela slušně jsme do toho vstoupili a dali gól. Pak jsme ale přenechali inciativu soupeři. Nechtěli jsme dnes prohrát, první půle byla doslova katastrofální. O přestávce byla v kabině zasloužená bouřka, něco jsem tam asi zlomil, odnesly to nějaké tabule. Ale pak se nám povedl ten obrat. Na Slavii jsme pošetřili hráče, kdyby to dnes nevyšlo, byli bychom za hlupáky. Ale takhle to vyšlo dobře. Za to jsme hrozně rádi. Udělali jsme v poločase změny. U hráčů pak už bylo vidět srdíčko. A to střídání se nám docela povedlo,“ pochvaloval si kouč Teplic po rychlém obratu a vítězství svých barev.

Těžko se po zápase mluvilo jabloneckému kouči Davidu Horejšovi po kolapsu svých svěřenců v druhém poločase. „Je to obrovské zklamání. Ten zápas jsme měli skvěle rozehranej, měli jsme soupeře na lopatkách. Místo toho abychom předváděli dál náš výkon, tak nám nebyla uznána branka z ofsajdu. Pak nás zabila pětiminutovka, když předvedeme směrem dozadu dvě naprosto fatální chyby. Takhle nemůžeme zápasy nikdy vyhrávat. Něco je špatně a my odjíždíme jak spráskaní psi. Další věc je nedisciplinovanost našich hráčů, opět si necháme dát dvě červené karty! Je to nesmysl a stydím se za to. Vždy jsem své hráče nabádal, aby hráli čistě. My nevyhráváme osobní souboje, ale máme tolik červených, to nechápu. Už jsme o tom s hráči mluvili a ještě budeme. Byla tam nějaká frustrace. Mrzí mě to za klub a za mužstvo. Hráči za to musí nést zodpovědnost. Budeme to řešit, nechci teď dělat unáhlené věci v pozápasových emocích,“ byl nazlobený kouč Jablonce.

Jablonec v každém z venkovních zápasů vstřelil dvě branky, ale teď poprvé vyšel bodově naprázdno. „Herně nás to svazuje, vždy dáme venku dva góly, ale neuhrajeme venku žádné vítězství,“ nechápavě kroutil hlavou trenér Jablonce. Další věcí je počet inkasovaných branek. „Přitom si ty věci stále ukazujeme. Jenže nám dnes dva obránci podskočí aut a dostaneme z toho gól. Fotbal je o osobních soubojích a my jsme ten zápas dnes Teplicím doslova darovali,“ byl přesvědčený Horejš.

FK Teplice – FK Jablonec 3:2 (1:2)

Branky: 8. Urbanec (Hyčka), 63. Žák, 66. Gningue (Jukl) – 18. Chramosta (Šulc), 40. Martinec (Jovović)

Karty: 20. Jovović (JAB), 34. Polidar (JAB) 90+2. Jovović (JAB) 76. Malínský (JAB)



Rohy: 3:5.

FK Teplice: Mucha – Vondrášek (C), Knapík, Hybš – Hyčka (61. Shejbal), T. Kučera, Křišťan (46. Jukl), Urbanec – Trubač (90+5. Kodad) – Gningue (87. S. Dramé), Fila (46. Žák).

Náhradníci: Grigar – Chaloupek, L. Mareček.

Trenér: Jiří Jarošík

FK Jablonec: Hanuš – Surzyn, Martinec, Heidenreich, Polidar – Hübschman (C) (70. Ikaunieks) – Souček (70. Malínský), Houska, Šulc, Jovović – Chramosta (63. Sejk).

Náhradníci: Richter – Ritter.

Trenér: David Horejš



Rozhodčí: Klíma – Hrabovský, Vyhnanovský