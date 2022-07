V neděli konečně na FORTUNA: LIGU! Jablonec ji odstartuje doma zápasem proti Bohemce. O víkendu začíná jubilejní, třicátý, ročník FORTUNA: LIGY. Jablonečtí fotbalisté do ní vstoupí domácím utkáním v neděli 31. července od 16 hodin. Soupeřem jim bude jim bude tým pražských Bohemians.

„Po interní analýze jsme udělali trochu jinou přípravu, chtěli jsme se vyvarovat zranění z minulých sezon. Z výsledků v přípravě ale nelze vyvozovat žádné závěry. Zápasy sice nevypadaly úplně zle. Vyhrávali jsme, ale moc dobře víme, že to nic neznamená, rozhodnou až mistrovské utkání,“ zůstává nohama na zemi trenér Bohemians.

„Bohemku jsme měli možnost v létě vidět ve třech zápasech a protože tam moc změn neudělali, očekáváme, že přijedou s něčím podobným, s čím se tu prezentovali v závěru loňské sezony. Trenér Bohemians má k dispozici kompletní kádr a pracuje defacto se stejným mužstvem jako loni. Z šesti přípravných zápasů pět vyhráli a jeden remizovali. Mužstvo kvalitu má. My víme, co od toho zápasu čekat, ale hlavně se musíme koukat na sebe. Každý ligový zápas je těžký, především když jde o první ligová kola, kdy ještě nevíte, co přesně od soupeřů čekat,“ říká před premiérou jablonecký trenér David Horejš.

Tým, který v minulém ročníku skončil v tabulce jedno místo za Jabloncem, čtrnáctý. Utkání se hraje shodou okolností téměř přesně rok poté, co se soupeři utkali na jablonecké Střelnici. Zápas třetího kola tehdy skončil „plichtou“ 2 : 2, když góly za domácí dávali Pilař a Čvančara. Podruhé se pak týmy utkaly v sedmnáctém kole v pražských Vršovicích. A tam hosté zvítězili po brankách Čvančary a Housky 2 : 1. Do nedělního utkání již nenastoupí ani jeden z výše jmenovaných fotbalistů.

Domácí kádr prošel řadou hráčských obměn a v přípravě se mu příliš nedařilo. Nicméně do prvního ligového duelu jdou hráči pod taktovkou nového trenéra Davida Horejše s odhodláním jasně zvítězit a dobře odstartovat nastávající ligový ročník. A aby se to hráčům vydařilo, je také potřeba podpora všech domácích fandů. Hráči i vedení klubu si přejí, aby v ochozech zase bylo plno a aby jejich hlasivky fanoušků hnaly borce v nových dresech za vítězstvím.

Na besedě vedení klubu s fanoušky nechtěl trenér Horejš odpovědět, jak si myslí, že jeho svěřenci v novém ročníku dopadnou. Ale vzkázal fanouškům: „Nerad tipuju umístění, tak se omlouvám. Ale budu rád, když vy, fanoušci, budete chodit z Střelnice spokojení. A když budete odcházet spokojení, tak to bude znamenat že se pohybujeme na takových příčkách tabulky, kam bychom zase chtěli Jablonec vrátit. Přeju si, abyste byli spokojení s tím, co jste na hřišti viděli,“ odpověděl trenér Horejš a sklidil za to od fanoušků potlesk.