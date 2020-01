Jarní část nejvyšší fotbalové soutěže, FORTUNA:LIGY, začíná už v polovině února a prvoligové týmy tak vstupují do zimního přípravného období.

Nejinak je tomu v Jablonci. Trenér Petr Rada přivítal své svěřence v úterý v 8 hodin ráno v kabině stadionu Střelnice. „V zimní přípravě nás čeká sedm přípravných zápasů. Teď budeme trénovat v domácích podmínkách, hrát budeme v Tipsport lize a 23. ledna odlétáme na soustředění do Španělska,“ uvedl kouč Petr Rada.

Tipsport liga

Jak už bylo zmíněno, Jablonečtí se zúčastní tradičního zimního turnaje s názvem Tipsport liga. Ve skupině, kterou odehrají na Xaverově, se střetnou s Příbramí, Bohemians Praha 1905 a Duklou Praha.

„Na Tipsport lize je to prakticky stejné. Jsou tam dva ligoví soupeři a jeden druholigový soupeř, ale s ligovou tradicí. Myslím si, že je to pro nás dobře, hrajeme to každý rok,“ pochvaluje si Rada.

„V Praze jsou lepší podmínky než u nás se sněhem. Na soustředění ještě nemáme domluvené všechny soupeře. Krasnodar je jistý, ale zbytek ještě není stoprocentní. Všechny týmy, které v tom období budou ve Španělsku a mohli bychom s nimi hrát, jsou kvalitní. Je to něco jiného než přípravné zápasy s českými týmy,“ má jasno zkušený lodivod.

Kádr beze změn

Kádr se oproti podzimní fázi ligy prakticky nezměnil. Jedině Janu Sýkorovi skončilo v Jablonci hostování k 31. prosinci. Klub má ale nadále o Sýkoru zájem a v současné době probíhají jednání o jeho dalším možném působení na Střelnici. V těchto dnech však polyká tréninkové dávky ve svém mateřském klubu Slavii Praha.

„Sýkora s námi není, je ve Slavii. Jinak je kádr prakticky beze změn. Žádní noví a nikdo neodchází. Jen mimo Sýkory, který se vrátil do Slavie,“ potvrdil Rada.

Hrubý prodloužil

Před několika dny prodloužil smlouvu brankář Vlastimil Hrubý, jehož kontrakt nově potrvá do 30. června 2020.

„Je to kvalitní ligový gólman. Vlasta je v Jablonci zabydlený a chce tady zůstat, už tady odehrál pár let. Myslím si, že co se týče výkonnosti i charakterově, tak s Honzou Hanušem a Adamem Richterem vytvořili dobrou trojici. Takže pro klub i pro Vlastu je to dobře, i když je to velká konkurence pro Honzu Hanuše,“ charakterizoval Rada jabloneckou brankářskou jedničku.

Příprava ve Španělsku

Vůbec poprvé zamíří Jablonečtí na soustředění do Španělska, v předchozích letech létali hráči do Portugalska.

„Změna to asi bude, nikdy jsme tam nebyli. Možná někteří hráči někdy jo. Uvidíme, jaké to bude. Teď jsme byli poslední dvě zimy v Portugalsku, kde to bylo velice dobré. Teď přišla změna. Věřím, že si to hráči budou chválit. Hotel není tak podstatný, důležité je hřiště a soupeři,“ uzavírá trenér Petr Rada.

Jablonečtí fotbalisté vstoupí do jarní části FORTUNA:LIGY domácím zápasem proti Příbrami, kterou budou mít zmapovanou ze vzájemného měření sil v přípravě.

Severočeši přezimovali na třetím místě, přičemž na druhou Plzeň ztrácí pouhé tři body. Na čtvrtou Spartu mají k dobru dva body.