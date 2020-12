Zápas sám byl poměrně vyrovnaný. Jablonec lépe začal a Pilařova rána po nepovedeném odkopu obránce Vepřeka zacinkala i za přispění brankáře Mandouse o tyčku.

Na druhé straně jako první zahrozil až po dvaceti minutách Pablo González. Jeho střela šla ale těsně vedle. Sigma se dostala do vedení ve 24. minutě. Vepřekův střílený centr uklidil hlavou do sítě s trochou štěstí Mojmír Chytil a Hanáci v šestém zápase za sebou šli do vedení.

Ani tentokrát ale náskok neudrželi. Ve 36. minutě totiž dali příliš mnoho prostoru u levé postranní čáry Krobovi, ten našel ve vápně Doležala a Mandous těsně nedosáhl.

I po změně stran vlétl do utkání lépe Jablonec. Hned v první minutě musel Mandous zasahovat proti Pilařovi, který byl před ním úplně sám. Vzápětí Doležal trefil hlavou břevno.

Nakonec rozhodla 67. minuta. Zelený trefil zblízka do ruky obránce Sladkého a kopala se penalta. Ladra ji se štěstím protlačil skrz Mandousovy rukavice.

Jablonecká pojistka přišla šest minut před koncem. Greššák lajdácky nechal odcentrovat soupeře a Doležal se ke gólové hlavičce protlačil přes oba olomoucké stopery.

Jablonec tedy odskočil Sigmě na sedm bodů. Olomoučané prohráli podruhé v sezoně, poprvé od utkání na Spartě, po 11 zápasech. Zatím zůstávají v tabulce čtvrtí, ale ve středu ji může přeskočit hned několik soupeřů.

Olomouc - Jablonec 1:3 (1:1)

Branky: 24. Chytil – 36. a 83. Doležal , 67. Ladra z pen. Rozhodčí: Hocek – Dobrovolný, Dohnálek. ŽK: Hubník – Krob, Hübschman, Martinec.

Olomouc: Mandous – Sladký (78. Látal), R. Hubník, Poulolo, Vepřek – P. González (84. Zahradníček), Breite (46. Greššák), Houska, Chytil, Falta (78. Hála) – Yunis (46. Nešpor). Trenér: Radoslav Látal.

Jablonec: Hanuš – Libor Holík, Martinec, Zelený, Krob – Hübschman – Pleštil (68. Jovović), Považanec (90+2. R. Hrubý), Ladra, Pilař (76. Podaný) – Doležal. Trenér: Petr Rada.