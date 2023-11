Přes husté sobotní a noční sněžení byl na jablonecké Střelnici na zápas dalšího kola FORTUNA:LIGY domácího celku s Pardubicemi perfektně připravený zelený trávník. To ale poslední to perfektní, co mohli fanoušci obdivovat. I když body na Střelnici zůstaly (2:1), výkony Jabloneckých se fanouškům příliš nelíbily.

Jablonec - Pardubice | Foto: fkjablonec.cz

Klání domácího FK s hosty z Pardubic totiž od začátku odpovídalo postavení obou mužstev v ligové tabulce. Tedy málo fotbalové krásy, více nakopávané. Šťastnější v úvodu byli hosté, které v sedmnácté minutě poslal do vedení Zlatohlávek. Ten se nejlépe orientoval ve zmatku v domácí obraně po rohu.

Jenže to bylo od hostí vše. Jako by se rozhodli, že vedení ubrání a odkopou. Zatáhli se do obrany a pustili otřesené domácí do hry. A s tím přišly šance, zmatky byly tentokrát často k vidění před brankářem Pardubic Budinským.

I tak ale mohly Pardubice své vedení navýšit ve 28. minutě, když domácí obrana nechala na pravé straně volného Daňka. Jeho ránu Hanuš vyrazil pouze před dobíhajícího Patráka, ten se ovšem zamotal a nedokázal dostat balon do sítě domácí brány.

O deset minut později pak bylo srovnáno, když dlouhý centr zdvihl hlavou před brankou hostí Kratochvíl a gólman Budinský na míč nedosáhl. V již nastaveném čase prvního poločasu pak dostali velkou šanci na vedení Pardubičtí. Nařízenou penaltu po faulu Kratochvíla však domácí brankář Hanuš chytil a střílející Daněk se jen mohl chytat za hlavu.

Obraz hry ve druhém poločase se příliš nezměnil. Domácí měli častěji balon, dostávali se po naivních chybách hostující obrany i do šancí. Velkou překážkou pro ně byl ale výborně chytající Budinský, který držel svůj tým ve hře o body. Z ojedinělých protiútoků pak hrozily i Pardubice a ani obrana domácích v nich nepůsobila nejjistěji.

Některé situace na obou stranách pak připomínaly spíše zápas starších žáků než ligový fotbal. Nakonec ale body přeci jen zůstaly v Jablonci. Postaral se o to hrdina zápasu Kratochvíl. Po obrovském závaru před Budinským, který balon několikrát vyrazil, hlavičkoval právě Kratochvíl a balon mířil za Budinského záda. Bohužel střelec v pádu narazil hlavou do tyče a v tu chvíli na stadionu vypuklo zděšení, naštěstí ale Kratochvíl po chvíli ošetřování vstal. A stadion si vydechl.

Nelibě nesl porážku v Jablonci hostující kouč Radoslav Kováč. „Terén byl dobře připravený, bylo to super. Dalo se na tom hrát. Je tu nový trávník a Jablonci za to patří respekt. Začali jsme na tom pažitu velmi dobře. Vedli jsme a do třicáté minuty jsme měli i další šance. Jenže jejich řešení nebylo dobré. Chybí důraz a větší agresivita. Fotbal je o gólech a to je náš problém. Daněk se do šancí dostává, ale zatím neproměňuje. Efektivita našich klíčových hráčů je slabá. Myslím, že do půlhodiny hry jsme tu měli vést o dva góly. Pak jsme dvakrát nevykopli balon z našeho vápna, ztratili jsme to a potrestalo nás to vyrovnáním. Do poločasu tam byl nějakých deset minut chaos. Pak jsme se zase nadechli, přišla na konci první půle penalta, kterou jsme neproměnili. To byl zlomový moment celého zápasu. Jablonec v druhém poločase rozhodl po standardce. Mrzí mě, že jsme tam byli všichni pod míčem. Domácí tam třikrát na brankáře doráží, v tu chvíli to musí přeci letět na tribunu. Tam jsme to neuhráli. Byl to zápas o šest bodů. Měli jsme to lepe vyřešit v prvním poločase,“ smutnil kouč Pardubic.

Teprve druhá domácí výhra po zápase hřála domácího kouče Radoslava Látala. „Cítili jsme, že to je hrozně důležitý zápas. Pardubice jsou nepříjemné, mají velice běhavé hráče. A taky to potvrzovaly, hrozily nám z každého brejku. První půlhodina byla z naší strany velice špatná. Dostali jsme branku a nehráli jsme to, co jsme chtěli. Pomohl nám vyrovnávají gól na 1:1 ještě před poločasem. Tam jsme se trochu nakopli. Přiznávám, že v poločase jsem byl zlý. Nakopl nás až týmový výkon. Hany (brankář Hanuš) nám zachránil výsledek, když chytil penaltu a ještě jednu šanci. Penalta byla důležitá a zřejmě i rozhodující chvíle zápasu. Kráťa (Kratochvíl) byl dneska u všeho, dal dva góly a zavinil penaltu. Kráťa prostě stihl všechno. Od začátku co jsem tady, je naším problém to, že nemá kdo dát gól, když je ve vápně soupeře nedůraz. Na můj vkus jsme v tom vápně takový jemní, bez důrazu, na to jsem apeloval v poločase. Kráťa moje slova v poločase asi vyslyšel a pak tam dal všechno. Celkově v druhé půli už jsme to byli my. Už jsme byli agresivní a důrazní, měli jsme spoustu šancí, ten zápas jsme mohli klidně rozhodnout i dříve. Jsme ale šťastní za tři body. Pátý zápas jsme neprohráli, chceme tu sérii držet. Za týden nás čeká další domácí zápas, přichystáme se na něj,“ plánoval Látal.

FK Jablonec : FK Pardubice 2:1 (1:1)

Branky: 37. Kratochvíl (Černák), 75. Kratochvíl – 12. Zlatohlávek (Daněk)

Žluté karty: 50. Hurtado (JAB) – 35. Patrák (PCE), 74. Ortíz (PCE), 87. Solil (PCE)

Neproměněná penalta: 45+2. Daněk (PCE).

Držení míče: 51%:49%.

Střely na branku: 11:7. Střely mimo: 6:2. Rohy: 6:6. Ofsajdy: 3:0. Fauly: 14:24.

Rozhodčí: S. Volek – J. Paták, J. Dohnálek.