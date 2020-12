Jablonec n. N. – Do posledního domácího zápasu FORTUNA: LIGY roku 2020 postavil kouč Rada tým se dvěma útočníky Schranzem a Doležalem.

Jabloneckému celku scházel z Karviné zraněný středopolař Kubista. A u hrací plochy chyběl i trenér, který musel usednou na tribunu. Pykal tak za čtyři vyfasované žluté karty.

NA ZÁVĚR ZASE DRAMA

Radovi svěřenci předvedli kvalitní výkon a obzvlášť v posledních dvaceti minutách nepouštěli hráče Dynama do zakončení. Až v samém závěru, opět dramatickém střelu Jánošíka ztlumil v rukavicích Hanuš. S vypršením řádné hrací doby se k odraženému míči dostal ještě Brandner. Míč naštěstí pro náš celek poslal vedle tyčky.

Jablonec tak ukončil jihočeskou neporazitelnost a sám svou sérii bez porážky prodloužil na šest zápasů.

SLOVO MĚL ASISTENT

Kvůli žlutým kartám zůstal při zápase s Českými Budějovicemi hlavní kouč Petr Rada jen na hlavní tribuně. Vítězství jabloneckých barev hodnotil jeho asistent Zdeněk Klucký.

Celek českobudějovického trenéra Davida Hořejše poprvé v sezoně prohrál na hřišti soupeře, přesto byl s hrou svého týmu až na konečný výsledek spokojený.



S BODY MOC NEPOČÍTALI

„Jsme zklamaní, že odsud nemáme žádný bod, protože jsme tu předvedli dobrý výkon. Fotbal se ale hraje na góly a Jablonec byl dnes produktivní. Měli jsme tam vyloženou šanci za bezbrankového stavu, kdybychom jí dali, mohlo se to vyvíjet jinak. Domácí šli do vedení z ojedinělé akce, ale po gólu jsme je zatlačili a dostali pod obrovský tlak, jenže jsme z toho nedokázali nic vytěžit. Bohužel v druhém poločase přišel druhý gól domácích, který zápas prakticky rozhodl. Snížili jsme a měli jsme i možnost v 90. minutě, jenže když takovouto šanci neproměníme, nemůžeme s tak kvalitním celkem jako je Jablonec, pomýšlet na body,“ konstatoval po zápase kouč Dynama David Hořejší.



CHYBĚLY JIM UŽ SÍLY

Vítězství jabloneckých barev po zápase hodnotil asistent hlavního trenéra Zdeněk Klucký, protože hlavní kouč nemohl pro žluté karty být tentokrát na lavičce a vést svůj celek. „Soupeř nám trochu naháněl strach, věděli jsme, že šest zápas neprohrál a sehrál dobré zápasy třeba s Plzní a se Spartou. Pro nás nemohl být navíc na lavičce trenér Petr Rada.



HRÁČI TROCHU KAPALI

Začali jsme ale dobře a vedli jsme. Ke konci poločasu se nám začaly motat nohy, zápasové vytížení je veliké. Hráči trochu kapali. Pomohla nám poločasová pauza. Pak jsme hráli na balonu a vstřelili jsme gól na 2:0. Ale začali nám odcházet síly, Budějovice snížily a cítily šanci. Závěr zápasu jsme ubojovali a byli jsme rádi, že jsme to dotáhli do vítězství,“ hodnotil zajímavý zápas jablonecký asistent.

Jak probíhala komunikace s hlavním koučem během samotného zápasu? „Poynyod něj jsou slyšet odkudkoliv, když je zápas bez diváků.



VĚDĚLI, CO MAJÍ DĚLAT

„Během zápasu jsme komunikovali hlavně kvůli střídání. Taktiku před zápasem si vedl hlavní kouč, byli jsme domluvení a všichni hráči věděli, co mají dělat. O poločase hlavní kouč nesměl do kabiny, spojili jsme se s ním, než jsme šli my do kabiny a domluvili se na určitých věcech,“ vysvětloval Klucký.



V KABINĚ JE POHODA

Domácí od derby v Liberci natáhli šňůru bez porážky už na šest zápasů v řadě. „V kabině je velmi dobrá nálada, všichni z toho máme radost. Jsme hodně vysoko, hráči na tom mají obrovskou zásluhu,“ pochvaloval si současný stav Klucký.