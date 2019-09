VLASTIMIL NOVOTNÝ

Po reprezentační přestávce se uzavře 9. kolo fotbalové FORTUNA:LIGY pondělní dohrávka na západě Čech. V souboji druhého a třetího celku tabulky přivítá ambiciózní Plzeň rozjetý Jablonec.

Jablonec vyplnil nedávnou reprezentační pauzu přípravným duelem s druholigovým Varnsdorfem, kde dostali prostor i další hráči a kde se poprvé přestavila i naše poslední posila finský ofenzivní záložník Kasper Woldemar Hämäläinen. Parta ze Střelnice doma vyhrála 5:3. Radova družina se podle klubového webu v závěru týdne rozrostla o hráče, jenž se účastnili reprezentačních srazů a nyní už vše směřuje k pondělní bitvě na Viktorii.

„Čeká nás soupeř z té nejlepší trojky Slavia, Plzeň, Sparta,“ řekl jablonecký kouč Petr Rada (na snímku).

„Na Spartě jsme to nezvládli a prohráli jsme tam 0:2. Teď máme druhého soupeře z té trojky. Jedeme tam s tím, že nechceme být outsidery, chceme se o to poprat. V minulé sezoně jsme v Plzni ještě asi osm minut před koncem vedli 1:0, pak jsme zkolabovali a dostali jsme dvě branky. Ale odehráli jsme tam hodně dobré utkání. Teď to bude něco jiného. My máme hodně změn, Plzni taky přišli někteří noví hráči. Plzeň je v posledních letech nejúspěšnější tým u nás, mají všechno. Ale my se tam chceme porvat o body,“ slíbil Rada.

„Začátek sezony jsme měli hodně náročný. Spousta cestování, bylo tam devět zápasů v devatenácti dnech. A teď nás čeká další velká prověrka,“ uvedl zkušený plzeňský trenér Pavel Vrba.

Utkání v pondělí 16. září začíná od 18 hodin v Doosan aréně v Plzni. Hlavním arbitrem bude rozhodčí Rejžek.