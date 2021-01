Kvůli lehčím zdravotním komplikacím neodcestoval k zápasu do Německa útočník Schranz, k dispozici nebyl kouči Radovi ani záložník Kubista, který po podzimním zranění podstupuje rekonvalescenci. Naopak zdráv už je středopolař Kratochvíl, který se objevil v zahajovací sestavě.

Začátek byl vlažný

Na půdě tréninkového centra vedoucího celku třetiligové německé soutěže se dlouho nic zajímavého nedělo. Němci nešetřili tvrdostí při zákroku na Jovoviće, z kterého se ale náš hráč dokázal oklepat. Až po půlhodině hry se začaly rodit první šance, první se k zakončení odhodlal Stefaniak, v našem vápně však nastřelil jen houštinu těl. Jablonečtí záhy předvedli rychlý brejk, který táhl Jovović, celou akci zakončil jemně tečovanou střelou do středu branky Kratochvíl, Broll v brance soupeře byl však připraven. Na opačné straně zahrozili střelou ze střední vzdálenosti i hráči Dynama a prověřili tak připravenost gólmana Hrubého. Ve 37. minutě však přišel gólový moment, který se zrodil na naší pravé straně, odkud pronikl do vápna Stefaniak, jeho dobrou přihrávku na zadní tyči ve skluzu dokázal dopravit do sítě Becker – 1:0. Srovnat mohl hned vzápětí Jovović po skvělé akci Zeleného, jenže střelu černohorského reprezentanta stačili obránci Drážďan srazit na roh.

Nastoupili bez velkých změn

Do druhého dějství poslal kouč až na záložníky Jovoviće a Hrubého zcela odlišnou jedenáctku, premiéru s kapitánskou páskou si odbyla zimní posila Smejkal. Tři minuty po změně stran prostrčil míč do naší šestnáctky znovu Stefaniak a dotírající Diawusie dokázal nadvakrát zblízka prostřelit Hanuše – 2:0.

Jabloneckým hráčům se v dalším průběhu hry nedařilo dostat se před soupeřovu branku a vytvořit si alespoň náznak šance. Až v poslední čtvrthodině zápasu začal český celek více zaměstnávat obranu Drážďan. Největší šanci zápasu si naši hráči vypracovali v 78. minutě, kdy se až před německého brankáře dostal po podklouznutí soupeře novic Smejkal, přihrával před poloprázdnou branku Pleštilovi, jenže jeho zakončení senzačně vytěsnil mimo brankář Dynama! V 79. minutě už však dokázal za jablonecké barvy snížit přesnou střelou útočník Doležal – 2:1.

Zaúřadoval Hanuš

Pět minut před koncem mohli Němci odskočit na rozdíl dvou branek, v naší brance ale předvedl skvělý zákrok brankář Hanuš proti střele Kangy, kterou konečky prstů stačil vytěsnit efektně na roh.

Přípravné utkání na německé půdě hodnotil bezprostředně po jeho skončení asistent hlavního kouče Zdeněk Klucký. „Dnes je náš třetí tréninkový den a je na nás vidět, že nejsme úplně rozehraní. Poslední dva dny jsme měli po dvou trénincích a kluci dnes měli trochu utažené nohy. Nebudeme se na to vymlouvat, ale balon nás zatím neposlouchá tak, jak bychom chtěli. Oba góly jsme dostali z naší pravé strany, budeme se na to muset ještě podívat,“ hodnotil duel jablonecký asistent a přidal i další program, který čeká náš tým. „Zítra si dáme opět dvoufázový trénink, v pátek nás čeká jeden trénink a v sobotu hrajeme s Duklou Praha pomyslnou generálku. Pak už najedeme na týdenní cyklus před ligovým zápasem v Teplicích,“ přiblížil nejbližší dny týmu ze Střelnice Klucký.

SG Dynamo Dresden – FK Jablonec 2:1 (1:0)

Branky: 37. Becker, 48. Diawusie – 79. Doležal

Sestava 1. poločas: Hrubý V. - Haitl, Zelený, Štěpánek, Podaný - Hübschman - Jovović, Hrubý R., Kratochvíl, Pilař – Chramosta

Sestava 2. poločas: Hanuš - Holík, Martinec, Jeřábek, Krob-Pleštil, Hrubý R., Smejkal, Považanec, Jovović – Doležal