Poslední přípravné utkání před odletem na herní soustředění odehrál ligový Jablonec v nedaleké Desné. Na promrzlé umělé trávě porazil divizní Velké Hamry 5:2. Velkým úspěchem však bylo, že se nikdo z účastníků zápasu nezranil.Hamry si v prvním přípravném duelu dobře zatrénovaly.

Velké Hamry A - FK Jablonec | Video: Josef Březina

Ač se hrálo až v době oběda, ve velkých mrazech byla umělá tráva v Desné stále tvrdá, zmrzlá a hráčům oběma týmů evidentně působila problémy. „Těžko se mi to hodnotí, protože to nemělo s fotbalem nic moc společného. Bylo to zmrzlé a my jsme rádi, že jsme to přežili. Chtěli jsme to odehrát, ale na tom terénu to bylo složité. Měli jsme o hráče strach, nechtěl jsem po nich, aby chodili do nějakých šprajců. Hrálo se ještě na menším hřišti a je pravda, že nám to moc nedalo,“ utrousil po zápase kouč Jablonce Radoslav Látal. Pro Hamry to byl první přípravný zápas. A hned si ho zahráli s prvoligovým soupeřem. Za nabídku byli Hamrovští rádi. I když chvíli trvalo, než s Jabloncem srovnali trochu krok.

„Pro nás to bylo vyvrcholení třetího přípravného týdne. Bylo nám ctí, že jsme si mohli zahrát s prvoligovým týmem. Bylo to naše první přípravné utkání a hned s tak kvalitním soupeřem. I když jsme dostali pět gólů a soupeř mohl dát ještě další, protože šance měl, tak výsledek vidím pozitivně. Musím pochválit našeho brankáře Masaříka, chytal velmi dobře. Byl to první zápas, kluci si minimálně třicet minut zvykali na vysoké tempo. Ale odmakali to. Byl to pro nás perfektní trénink. Rozdíl soutěží byl znát. Ale naši kluci to zvládli. Jediné, co mě mrzí, že máme hodně zraněných. Chtěl jsem v tomto zápase vystřídat více hráčů. Nám toto utkání přineslo hodně,“ hodnotil neobvyklý duel trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn. „Takový trénink nevymyslíte,“ zdůraznil kouč. Jeho tým pokračuje v přípravě, v rámci které ho čekají další zápasy.

„Ještě v pondělí a v úterý máme trénink a pak se pakujeme do Turecka. Vrátíme se konečně na přírodní trávu, tady jsou teď podmínky opravdu složité. Je to o zranění. V Turecku hrajeme i generálku,“ řekl Látal.