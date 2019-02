Olomouc - Start fotbalového jara jabloneckým fotbalistům vyšel, v páteční předehrávce 20. kola Fortuna:Ligy vyhráli v Olomouci 2:1, když všechny tři branky padly v posledních třinácti minutách zápasu.

Hosté ze severu Čech byli na Hané lepší a vyhráli zaslouženě. Třináct minut před koncem je dostal do vedení střídající záložník Vojtěch Kubista, exjablonecký stoper v olomouckých barvách Vít Beneš sice v 87. minutě vyrovnal, ale hned po něm stanovil konečnou podobu výsledky jablonecký forvard Martin Doležal, o kterého se v minulých dnech zajímala pražská Slavia.

„Je to nejlepší klub u nás, ale já jsem tady v Jablonci. Co bude dál, to není otázka pro mě. Jsem rád, že jsem dal gól a že jsme vyhráli,“ řekl jablonecký útočník Martin Doležal, jenž dříve právě v Olomouci působil: „A teď jsem tady dal prvně gól.“

Parta ze severu Čech věděla co hrát, už v prvním poločase měl dvě šance Miloš Kratochvíl. Hlavně ta ze 7. minuty, kdy mu nahrával agilní Bogdan Vatajelu, byla obrovská, avšak olomoucký brankář Miloš Buchta střelu do protipohybu vykopl.

Rozdílné nálady měli trenéři obou týmů. „Jsem spokojen, že jsme tady vyhráli, protože Olomouc hrála v přípravě dobře. Po změnách na nás byla vidět nervozita, ale první poločas jsme byli lepší a druhý zvládli. V závěru jsme byli šťastnější,“ řekl jablonecký trenér Petr Rada, jenž chválil dobře hrajícího nováčka Bogdana Vatajelua, posilu ze Sparty.

„Moc šancí jsme si nevypracovali, protože Jablonec navázal na podzimní formu a byl lepší. Hosté nám toho dnes moc nedovolili,“ konstatoval zklamaný olomoucký trenér Václav Jílek po bídné premiéře.

„Chtěl jsem jako střídající hráč podporovat ofenzivu a útočníka Martina Doležala. Musím říct, že trávník byl dobře připravený a s výsledkem musíme být spokojení,“ hodnotil zápas autor první jablonecké branky Vojtěch Kubista.

„Byla to hořká premiéra. Byli jsme nervozní a o první gól jsme si říkali. Pak jsem sice vyrovnal, avšak následně svoji akci rozhodl Vatajelu. Chyběl nám klid na balonu, byli jsme ve velkém bloku. Musíme se z toho poučit,“ řekl 30letý olomoucký stoper Vít Beneš, který před odchodem do Maďarska strávil sedm let právě v Jablonci.

Jablonec první ostrý zápas zvládl, veze si tři body.

Fortuna Liga, 20. kolo:

Olomouc – Jablonec 1:2 (0:0)

Branky: 87. Beneš – 78. V. Kubista, 89. Doležal. Rozhodčí: Houdek – Hrabovský, Kožár. ŽK: Zahradníček, Nešpor, Kalvach – Hovorka, Doležal, Považanec, Hübschman. Dváků: 2 459

Olomouc: M. Buchta – Zahradníček, Beneš, Jemelka, Vepřek (81. Lalkovič) – Pilař, Kalvach, Plšek (70. P. Dvořák), Houska, Falta – Nešpor (62. Yunis)

Jablonec: V. Hrubý – Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol – Hübschman – Jovović (87. Acosta), Kratochvíl (54. V. Kubista), Považanec, Vatajelu (90. Pleštil) – Doležal.