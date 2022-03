„Když vyrovnáte, měli bychom být asi šťastní. Jenže jsme chtěli vyhrát a to se nám nepovedlo, takže jsme vlastně zklamaní. V první půli jsme je až na jednu šanci do ničeho nic moc nepouštěli. Naopak Fendrich chytil tři góly, byl excelentní. Tyhle hraniční zápasy jsou pro nás těžké, přišla jedna šance soupeře a byl z toho gól. Střídali jsme a chtěli jsme to trochu oživit. Dávali jsme tam hodně vysokých balónů a z jednoho takového balonu jsme vyrovnali. Brankář to vyboxoval a Ikaunieks to dal do remízy,“ hodnotil jablonecký kouč Petr Rada.